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Когда путешествия снова будут доступны — неизвестно

Когда путешествия снова будут доступны — неизвестно

Сервис BlaBlaCar в ночь на 30 марта прекратит работу в России. Об этом сообщает ТАСС. Такое решение в компании приняли, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

— В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления, — заявили в компании.

Напомним, неделя с 30 марта была объявлена нерабочей. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к нации.

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коронавируспутешествиявыходные
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