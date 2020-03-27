Сервис BlaBlaCar в ночь на 30 марта прекратит работу в России. Об этом сообщает ТАСС. Такое решение в компании приняли, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

— В связи с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире BlaBlaCar решила предпринять очередные упреждающие меры. В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления, — заявили в компании.

Напомним, неделя с 30 марта была объявлена нерабочей. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь к нации.