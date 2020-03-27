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Сейчас на вечернем небе самым ярким астрономическим объектом является планета Венера

Сейчас на вечернем небе самым ярким астрономическим объектом является планета Венера

На выходных, 28 и 29 марта, можно будет увидеть сближение Венеры и Луны. Об этом сообщили сотрудники новосибирского планетария.

Уже сейчас на вечернем небе самым ярким астрономическим объектом является планета Венера. После захода Солнца ее легко будет увидеть на ночном небе — для этого даже не понадобятся никакие специальные оптические приборы. Специалисты рассказали, что при хорошем зрении, прищурившись, можно будет рассмотреть фазу планеты.

Вплоть до 28 апреля Венера в небе будет становиться только ярче

Вплоть до 28 апреля Венера в небе будет становиться только ярче

— Когда окончательно стемнеет, рядом с Венерой можно увидеть звездное скопление Плеяды, М45. Это скопление вы сможете легко найти на небе, оно одно из самых ближайших к Земле и видно даже невооруженным глазом. Очертания М45 похоже на ковш Большой медведицы. 2–4 апреля планета пройдёт на фоне Плеяд, — поделились сотрудники планетария в группе «ВКонтакте».

При этом они отметили, что жителям Южного полушария повезло меньше, чем северянам — у них не самые благоприятные условия для наблюдений.

20 марта, в 10:49 в Новосибирске наступила астрономическая весна.

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