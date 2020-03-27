На выходных, 28 и 29 марта, можно будет увидеть сближение Венеры и Луны. Об этом сообщили сотрудники новосибирского планетария.

Уже сейчас на вечернем небе самым ярким астрономическим объектом является планета Венера. После захода Солнца ее легко будет увидеть на ночном небе — для этого даже не понадобятся никакие специальные оптические приборы. Специалисты рассказали, что при хорошем зрении, прищурившись, можно будет рассмотреть фазу планеты.