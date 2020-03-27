Анастасия приехала в македонский город Охрид отдыхать еще
В МИД России туристкам дали македонский номер консула России в Македонии, чтобы у них была возможность обсудить даты и условия депортации. Заявку на эвакуацию они подали, но пока точная дата возвращения на родину неизвестна — по словам консула, процесс может затянуться больше чем на две недели. Анастасия рассказала, что уже каждый день вопрос с датой откладывается.
— Моя мама туда позвонила. Ей просто ответили, мол, да, ваша дочка есть в списке, в Охриде в Македонии. Якобы сейчас они всё еще думают о том, как поступать дальше — собирают списки. Причем списки уже закрыты, я не знаю, что они там вообще собирают, формируют и так далее, — рассказывает девушка.
Другая проблема, по ее словам, заключается в экономических сложностях. Ее подругу, гражданку Украины, из столицы Македонии до Болгарии (там находится аэропорт, из которого ее отправили домой), довезла машина посольства. При условии, что девушка покупала билет за свой счет. Есть вероятность, что Анастасии придется лететь домой также на свои финансы, однако цены к тому моменту могут сильно подняться.
— Пока они всё тормозят, мы можем вообще отсюда не улететь. Потому что если билеты будут стоить
Помимо этого, девушка рассказала, что в Охриде продолжают работать аптеки и магазины, жителей просят не выходить на улицу. Аэропорт закрыли, предварительно, до
— В масках и перчатках таксисты и продавцы. Некоторые люди на улицах тоже в масках, но это редкость. На входе в магазин тебе руки антисептиком обрызгивают из пульверизатора. Пока спокойно живем на свои деньги — тут очень дешевая страна. Кухня в доме есть, поэтому не критично, — рассказала Анастасия.
Также она уточнила, что паники в городе нет.
25 марта мы писали о жителе Новосибирска, который почти три месяца находится в Японии. Он скоро должен был возвращаться домой, но из-за коронавируса его обратный рейс отменили.