— Моя мама туда позвонила. Ей просто ответили, мол, да, ваша дочка есть в списке, в Охриде в Македонии. Якобы сейчас они всё еще думают о том, как поступать дальше — собирают списки. Причем списки уже закрыты, я не знаю, что они там вообще собирают, формируют и так далее, — рассказывает девушка.



Другая проблема, по ее словам, заключается в экономических сложностях. Ее подругу, гражданку Украины, из столицы Македонии до Болгарии (там находится аэропорт, из которого ее отправили домой), довезла машина посольства. При условии, что девушка покупала билет за свой счет. Есть вероятность, что Анастасии придется лететь домой также на свои финансы, однако цены к тому моменту могут сильно подняться.