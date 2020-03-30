Останься дома: смотрим, кто из чиновников Новосибирска попадает в группу риска по коронавирусу

С этого понедельника, 30 марта, Новосибирск временно живет по новым правилам. Торговые центры не работают, бары и рестораны — тоже. Губернатор вслед за президентом попросил людей соблюдать домашний режим и никуда не выходить из дома (неделя-то нерабочая). Особое внимание в своем постановлении он уделил пенсионерам — людям старше 65 лет, которые считаются наиболее уязвимой категорией населения в борьбе с коронавирусом.

Аналогичные меры, только чуть строже, приняты и в Москве — там пожилым людям не рекомендовали, а запретили выходить на улицу. Нашлись те, кого обеспокоила работа президента — осенью ему будет 68 лет, но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что принятые меры к президенту не относятся.