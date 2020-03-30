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Останься дома: смотрим, кто из чиновников Новосибирска попадает в группу риска по коронавирусу

Губернатор попросил людей старше 65 лет соблюдать карантин. А есть ли такие люди в нашей власти?

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Как думаете, какой средний возраст у новосибирских политиков? Мы выбрали ключевых людей, заседающих в мэрии, законодательном собрании и правительстве региона

Как думаете, какой средний возраст у новосибирских политиков? Мы выбрали ключевых людей, заседающих в мэрии, законодательном собрании и правительстве региона

С этого понедельника, 30 марта, Новосибирск временно живет по новым правилам. Торговые центры не работают, бары и рестораны — тоже. Губернатор вслед за президентом попросил людей соблюдать домашний режим и никуда не выходить из дома (неделя-то нерабочая). Особое внимание в своем постановлении он уделил пенсионерам — людям старше 65 лет, которые считаются наиболее уязвимой категорией населения в борьбе с коронавирусом.

Аналогичные меры, только чуть строже, приняты и в Москве — там пожилым людям не рекомендовали, а запретили выходить на улицу. Нашлись те, кого обеспокоила работа президента — осенью ему будет 68 лет, но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что принятые меры к президенту не относятся.

Корреспондент НГС Илья Калинин решил выяснить, сколько среди новосибирских чиновников всех уровней власти тех, кому старше 65 лет, и какой вообще возраст ключевых фигур местной политики.

Самому пожилому осенью будет 85 лет

Самыми молодыми депутатами оказались муниципальные. Из 50 человек в группу 65+ попал всего один — 67-летний коммунист Олег Волобуев. В Законодательном собрании всё гораздо серьёзней: из 75 областных депутатов тех, кому 65 лет и больше, почти треть — 22 человека. Из них 17 пожилых депутатов относятся к «Единой России», остальные — члены КПРФ. Восемь из 22 депутатов Заксобрания находятся в возрасте от 70 до 74 лет, а четверым даже больше 80 лет. Самому пожилому областному депутату Борису Прилепскому («Единая Россия») в октябре исполнится 85 лет.

Самые молодые — в мэрии и правительстве

В мэрии среди чиновников самого высокого уровня нет ни одного человека, перешагнувшего 65-летний рубеж. Основной возраст муниципальных чиновников высшего звена — в районе 50 лет. Самому мэру Анатолию Локтю 18 января исполнился 61 год. Самому молодому чиновнику мэрии — вице-мэру Артёму Скатову — 38 лет.

Похожая ситуация и в областном правительстве. Самым пожилым министрам — около 60 лет. Перешагнувших 65-летний рубеж — никого. Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову 1 февраля исполнилось 49 лет. Среди министров новосибирского правительства достаточно много 40-летних: из 15 министров таких десять. Самый молодой — министр транспорта Анатолий Костылевский. Ему 43 года.

Помимо областных и городских чиновников, есть ещё представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло, ему 22 августа исполнится 60 лет и два сенатора в Совете федерации. Представителю в СФ от новосибирского Заксобрания Владимиру Лаптеву 58 лет, сенатору Владимиру Городецкому, который находится там от правительства НСО, 11 июля исполнится 72 года.

Несмотря на возраст и рекомендации людям возрастной категории 65+, президент четко обозначил, что указ о нерабочей неделе не касается представителей органов власти всех уровней. Чиновники, как и работники некоторых других профессий, будут работать.

Будут ли новосибирцы соблюдать «нерабочую неделю» — вопрос сложный. Журналисты НГС вышли на улицы города и поговорили с простыми людьми. Они честно рассказали, будут ли работать и почему. А новосибирец Михаил Докукин даже опубликовал авторскую колонку в рубрике «Мнения» на НГС, в которой объяснил, почему будет работать всю нерабочую неделю. Для него это нестоящий удар.

Ваши родственники старше 65 лет будут соблюдать рекомендацию губернатора не выходить из дома?

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