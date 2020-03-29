Пока вся страна плавно погружается в нерабочую неделю, закрываются кинотеатры, рестораны и развлекательные центры, мы предлагаем самую безопасную виртуальную экскурсию по музею ретротехники имени Владимира Михайлова. Этот музей открылся в Тюмени почти два года назад. Местный бизнесмен больше 20 лет собирал коллекцию старинных авто. В 2016 году его не стало, но память о коллекционере до сих пор живет.
Желтый «Запорожец» с полувековой историей
В глаза сразу бросается сочный апельсиновый цвет старого доброго ЗАЗ-965, который известен в постсоветском пространстве как «Запорожец». Автомобили такой модели выпускали в СССР с 1960 по 1969 годы.
Над экспонатом пришлось поработать, чтобы придать ему такой свежий вид. Кузов полностью перекрасили, а внутренний интерьер восстановили. Усилия мастеров не прошли даром. Автомобиль, возраст которого перевалил за 50, чувствует себя прекрасно и может в любой момент отправиться в путешествие.
Winton и «Форд Т-ЯК», собранные по чертежам
Автомобиль, повторяющий модель «Уинтон», собран самостоятельно по чертежам старых американских автомобилей конца XIX века. Каждая его деталь сделана вручную. Примечательно, но у машины нет руля. Его заменяет рычаг, который работает как джойстик на видеоприставке. Говорят, им очень удобно управлять. Удивительно, но машина на ходу.
Рядом стоит такой же друг из XIX века — Форд Т-ЯК. Автомобиль тоже полностью создан на основе старых чертежей. Багажник в машине вы не найдете — вместо него стоит сундук.
Самодельный кабриолет, единственный экземпляр в мире
Этот удивительный автомобиль — единственный в своём роде кабириолет OLDsmobile. Он собран по собственным чертежам. Фантазию автомобилестроителей ничто не ограничивало. Что-то они позаимствовали от Mercedes, а что-то — от других машин.
У машины полностью нарезная панель. Всё стилизовано под 20–30-е годы XX века. Салон тоже из натурального дерева. Сейчас такое редко встретишь в автомобилях.
Старая добрая «Катюша»
Легендарную «Катюшу» трудно перепутать с чем-то ещё. Боевая машина стала одним из символов Великой Отечественной войны. Наши ласково называли её «Катюша», а враги — «органом Сталина».
Владимир Михайлов купил автомобиль ЗИС-6 в 2002 году у частного лица. На тот момент он была далеко не в таком идеальном состоянии. Затем по чертежам из него сделали реплику «Катюши».
ГАЗ-М1, «Эмка», или просто «чёрный воронок» Сталина
В тридцатых годах этот легковой автомобиль был одним из самых популярных. В общей сложности с 1936 по 1942 годы выпустили 62 888 экземпляров.
Слышали когда-нибудь выражение «черный воронок Сталина»? Теперь вы можете представить, как они выглядели. Этот экземпляр, выставленный в тюменском музее, тоже был сильно отреставрирован. Кстати, эта машина не единственная в Тюмени. Мы уже рассказывали о тюменце, который дал вторую жизнь старенькой «Эмке». В 40-е года она возила секретаря горкома.
Очень редкий РАФ-2203
Таких автобусов осталось крайне мало. По данным владельцев музея, в нашей стране в продаже их насчитывается всего 27 штук. Саму машину собирали в советские годы в Латвии. Владимир Михайлов купил РАФ у коллекционера.
Автобусы такого типа использовались в качестве маршрутного такси. Их выпускали с 1979 по 1997 годы, после чего современные «Газели» вытеснили РАФы с авторынка.
ГАЗ-14 «Чайка», который стоит около 5 миллионов рублей
Это настоящие апартаменты люкс на колесах. С 1977 по 1988 годы автомобили модели ГАЗ-14 «Чайка» собирались вручную на Горьковском автозаводе. Всего было создано 1120 машин. В конце 80-х Михаил Горбачев снял их с производства. Также была уничтожена вся техническая документация и чертежи. Такого в истории автомобилестроения ещё не было.
«Чайку» тоже приобрел и отреставрировал автор коллекции Владимир Михайлов. На восстановление такой машины ушло много лет. Проблема заключалась в поиске деталей, так как за долгие годы они почти не сохранились. Сейчас такой автомобиль стоит порядка 5 миллионов рублей.
ГАЗ-67 «Козлик»
Автомобиль ГАЗ-67 верно служил в Великую Отечественную войну. В народе его ласково называли «козликом», «газиком» и «пигмеем». Машину за полувековую историю изрядно потрепало. Но за три месяца подготовки к выставке машине умудрились придать первозданный вид.
Мотоцикл Иж-49
В музее можно встретить не только ретроавтомобили, но и старые добрые мотоциклы. Здесь стоят советские модели Иж-49, которые выпускались в 50-е годы. Разрабатывали модель мотоцикла немецкие инженеры, которых перевезли в СССР вместе с заводом DKW.
СМЗ С-3А из комедий Гайдая
Многие знают автомобиль СМЗ С-3А по комедиям Леонида Гайдая. На такой машине каталась легендарная троица Трус, Балбес и Бывалый. Из-за актера Евгения Моргунова машину в народе начали называть «моргуновка».
Такой автомобиль полагался инвалидам войны. Их начали выпускать в 1958 году. За 12 лет произвели почти 200 тысяч «моргуновок». В музее ретротехники можно встретить два таких автомобиля разной расцветки.
Что ещё есть в музее
Сейчас музей имени Михайлова состоит примерно из 40 моделей различной техники: от военной и грузовой до легковых автомобилей и мотоциклов. В будущем выставка будет обновляться. Владельцы музея планируют менять представленные модели: в ангар не удалось вместить всё, всего же в коллекции у Владимира Михайлова около сотни видов различной техники.