Пока вся страна плавно погружается в нерабочую неделю, закрываются кинотеатры, рестораны и развлекательные центры, мы предлагаем самую безопасную виртуальную экскурсию по музею ретротехники имени Владимира Михайлова. Этот музей открылся в Тюмени почти два года назад. Местный бизнесмен больше 20 лет собирал коллекцию старинных авто. В 2016 году его не стало, но память о коллекционере до сих пор живет.

Желтый «Запорожец» с полувековой историей



В глаза сразу бросается сочный апельсиновый цвет старого доброго ЗАЗ-965, который известен в постсоветском пространстве как «Запорожец». Автомобили такой модели выпускали в СССР с 1960 по 1969 годы.



Над экспонатом пришлось поработать, чтобы придать ему такой свежий вид. Кузов полностью перекрасили, а внутренний интерьер восстановили. Усилия мастеров не прошли даром. Автомобиль, возраст которого перевалил за 50, чувствует себя прекрасно и может в любой момент отправиться в путешествие.