День, когда все закрывается. Хроника коронавируса в Новосибирске

Пришла свежая информация от «Почты России». Они вводят с 30 марта по 1 апреля особый график работы.
С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для клиентов (сотрудники выйдут на работу, чтобы обрабатывать корреспонденцию, посылки, выполнять другие задачи, но посетителей обслуживать они не будут). При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.
Планируете сегодня выходить из дома?
Этой ночью наш обозреватель Стас Соколов прошелся по нескольким заведениям в центре Новосибирска и посмотрел, много ли там посетителей. Еще как много! Новости про коронавирусную инфекцию, рекомендации соблюдать дистанцию в 1 метр наших людей, судя по всему, не пугают.
Вот несколько кадров:
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Всем привет! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я весь день буду рассказывать вам, что происходит в Новосибирске. Вы сделали интересное фото? У вас есть новость (не обязательно про коронавирус)? Пишите/звоните на +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.