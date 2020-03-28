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Тема дня Что закроют в Новосибирске с 28 марта
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День, когда все закрывается. Хроника коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, как пандемия и вирус заставляют наш любимый город меняться

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Еще в середине недели работники торговых центров были полны оптимизма, но уже в пятницу вечером губернатор рекомендовал всем закрыться

Еще в середине недели работники торговых центров были полны оптимизма, но уже в пятницу вечером губернатор рекомендовал всем закрыться

В эту субботу, 28 марта, очень важный и тяжелый день для многих бизнесменов — накануне вечером губернатор области Андрей Травников подписал постановление, в котором рекомендовал закрыться всем торговым центрам, а также кафе и ресторанам (им — в обязательном порядке). Заведениям общепита можно будет работать только навынос.

Наставление не выходить на улицу получили и пенсионеры старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Какие еще требования выдвинул губернатор — подробный разбор читайте тут.

Команда НГС продолжает работать. И сегодня мы будем рассказывать вам, как меняется из-за пандемии коронавируса наш любимый город. У вас есть интересный кадр? Вы увидели объявление на каком-то ресторане, что он уже закрылся? Или, напротив, погуляли по торговому центру и лично увидели, что он продолжает работать? Сообщите дежурному журналисту (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Давайте рассказывать друг другу, что происходит прямо сейчас в Новосибирске.

Пришла свежая информация от «Почты России». Они вводят с 30 марта по 1 апреля особый график работы.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране будут недоступны для клиентов (сотрудники выйдут на работу, чтобы обрабатывать корреспонденцию, посылки, выполнять другие задачи, но посетителей обслуживать они не будут). При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Планируете сегодня выходить из дома?

    Этой ночью наш обозреватель Стас Соколов прошелся по нескольким заведениям в центре Новосибирска и посмотрел, много ли там посетителей. Еще как много! Новости про коронавирусную инфекцию, рекомендации соблюдать дистанцию в 1 метр наших людей, судя по всему, не пугают.

    Вот несколько кадров:

    А теперь попробуйте на секунду представить, что люди выполняют рекомендацию и сидят в метре друг от друга. Странная картина, не правда ли? Но важная

    А теперь попробуйте на секунду представить, что люди выполняют рекомендацию и сидят в метре друг от друга. Странная картина, не правда ли? Но важная

    На ближайшей неделе в баре после работы точно не поотдыхаешь. Максимум — на кухне родной квартиры, разговаривая с друзьями по видеосвязи

    На ближайшей неделе в баре после работы точно не поотдыхаешь. Максимум — на кухне родной квартиры, разговаривая с друзьями по видеосвязи

    Заведения общепита ждет трудное время. Нерабочая неделя — еще не самое страшное. Непонятно, будут ли продлять ограничения дальше и будет ли в городе карантин

    Заведения общепита ждет трудное время. Нерабочая неделя — еще не самое страшное. Непонятно, будут ли продлять ограничения дальше и будет ли в городе карантин

    Еще больше фотографий смотрите тут.

    Ксения Лысенко

    Всем привет! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я весь день буду рассказывать вам, что происходит в Новосибирске. Вы сделали интересное фото? У вас есть новость (не обязательно про коронавирус)? Пишите/звоните на +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

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    коронавирус в Новосибирскеторговые центрыкарантин
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