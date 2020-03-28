День, когда все закрывается. Хроника коронавируса в Новосибирске

В эту субботу, 28 марта, очень важный и тяжелый день для многих бизнесменов — накануне вечером губернатор области Андрей Травников подписал постановление, в котором рекомендовал закрыться всем торговым центрам, а также кафе и ресторанам (им — в обязательном порядке). Заведениям общепита можно будет работать только навынос.

Наставление не выходить на улицу получили и пенсионеры старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями. Какие еще требования выдвинул губернатор — подробный разбор читайте тут.

Команда НГС продолжает работать. И сегодня мы будем рассказывать вам, как меняется из-за пандемии коронавируса наш любимый город. У вас есть интересный кадр? Вы увидели объявление на каком-то ресторане, что он уже закрылся? Или, напротив, погуляли по торговому центру и лично увидели, что он продолжает работать? Сообщите дежурному журналисту (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

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