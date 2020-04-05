Мэрия решила изъять гектар на ОбьГЭС для парка

Городские власти придумали новое назначение для пустующего участка на ОбьГЭС: гектар земли они решили изъять для создания на нём парка или сквера. Постановление опубликовано на сайте мэрии Новосибирска.
Площадь участка — 10 028 квадратных метров, он расположен на пересечении Советского шоссе и улицы Калинка СНТ. Сегодня участок с трёх сторон огорожен забором, по данным публичной кадастровой карты, он предназначен для размещения спортивных клубов, залов и бассейнов или открытых площадок для спорта.
По проекту планировки этой части Советского района, пространство между участком и шоссе займёт развязка проезда Автомобилистов, при этом сама территория, определённая для создания парка или сквера, предназначена для объектов культуры и спорта. Соседствующий с ней участок — зона городских лесов, на которой запрещено строительство.
В феврале мэрия решила изъять спорный участок в центре Новосибирска: сейчас там находится сквер, а по планам властей должна быть дорога. Правда, откуда и куда, объяснить они не смогли.