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Мэрия решила изъять гектар на ОбьГЭС для парка

По документам он предназначен для спорта, а по факту огорожен забором

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Сегодня участок пустует, но по генплану здесь должен был появиться спортивный центр или бассейн

Сегодня участок пустует, но по генплану здесь должен был появиться спортивный центр или бассейн

Городские власти придумали новое назначение для пустующего участка на ОбьГЭС: гектар земли они решили изъять для создания на нём парка или сквера. Постановление опубликовано на сайте мэрии Новосибирска.

Площадь участка — 10 028 квадратных метров, он расположен на пересечении Советского шоссе и улицы Калинка СНТ. Сегодня участок с трёх сторон огорожен забором, по данным публичной кадастровой карты, он предназначен для размещения спортивных клубов, залов и бассейнов или открытых площадок для спорта.

По проекту планировки этой части Советского района, пространство между участком и шоссе займёт развязка проезда Автомобилистов, при этом сама территория, определённая для создания парка или сквера, предназначена для объектов культуры и спорта. Соседствующий с ней участок — зона городских лесов, на которой запрещено строительство.

В феврале мэрия решила изъять спорный участок в центре Новосибирска: сейчас там находится сквер, а по планам властей должна быть дорога. Правда, откуда и куда, объяснить они не смогли.

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Генплан НовосибирскаПарки и скверыОбьГЭС
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