57-летнего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщило немецкое издание Bild.
— Согласно информации Bild, певец Rammstein в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии берлинской больницы на карантине, — пишет издание.
Ровно 10 дней назад, 17 марта, Тилль Линдеманн провёл скандальный концерт в Новосибирске. Тилль Линдеманн зацензурил часть шоу — женщины кричали от восторга, а мужчины стягивали с себя одежду. Репортаж с мероприятия вела корреспондент НГС Алёна Истомина. На этом концерте двое молодых людей устроили драку.
Скандальный концерт пытались отменить общественники, которые были недовольны откровенным клипом певца с участием российских девушек, но мэр Анатолий Локоть заявил, что не может запретить музыканту выступать.