27 марта пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 78.72
eur 85.96
Тема дня Что закроют в Новосибирске с 28 марта
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 78.72
eur 85.96

Все новости

Все новости
Недвано певец выступал в Новосибирске

Недвано певец выступал в Новосибирске

57-летнего солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

— Согласно информации Bild, певец Rammstein в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии берлинской больницы на карантине, — пишет издание.

Ровно 10 дней назад, 17 марта, Тилль Линдеманн провёл скандальный концерт в Новосибирске. Тилль Линдеманн зацензурил часть шоу — женщины кричали от восторга, а мужчины стягивали с себя одежду. Репортаж с мероприятия вела корреспондент НГС Алёна Истомина. На этом концерте двое молодых людей устроили драку.

Скандальный концерт пытались отменить общественники, которые были недовольны откровенным клипом певца с участием российских девушек, но мэр Анатолий Локоть заявил, что не может запретить музыканту выступать.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ5
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирусТилль Линдеманнвсе о коронавирусе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (45)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!