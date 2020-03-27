Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за угрозы распространения коронавируса. Редакция НГС изучила этот мудреный документ, чтобы рассказать вам — закроются ли магазины и торговые центры Новосибирска с 28 марта.
В сообщении пресс-службы губернатора и правительства про этот документ говорится следующее:
— С 28 марта до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона.
В самом же документе практически все запреты сопровождаются словом «рекомендовать».
Кому рекомендуют закрыться (но не заставляют!)
Всем этим учреждениям губернатор рекомендует остановить деятельность с 28 марта по 5 апреля:
- отменяются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан;
- должны прекратить работать ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
- приостанавливают работу торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;
- закрываются салоны красоты, косметические, спа-салоны, фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии.
С 28 марта по 1 июня рекомендуют приостановить:
- бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
- приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
Кто должен закрыться (отметки «рекомендация» нет)
С 28 марта по 5 апреля приостановить должны работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
С 28 марта по 5 апреля приостановить должны предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Новосибирской области.
С 6 апреля 2020-го предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее — ГАУ НСО «МФЦ») должны осуществлять исключительно по предварительной записи в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» через официальный сайт, мобильное приложение и единую справочную службы.
Рекомендации к горожанам
- ограничить посещение мест массового скопления людей, поездки общественным транспортом;
- гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;
- ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.