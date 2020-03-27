Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за угрозы распространения коронавируса. Редакция НГС изучила этот мудреный документ, чтобы рассказать вам — закроются ли магазины и торговые центры Новосибирска с 28 марта.

В сообщении пресс-службы губернатора и правительства про этот документ говорится следующее:

— С 28 марта до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона.