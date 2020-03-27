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Тема дня Что закроют в Новосибирске с 28 марта
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Продуктовые магазины будут работать. Так что если вы прямо сейчас несетесь в ближайший супермаркет, то можете притормозить

Продуктовые магазины будут работать. Так что если вы прямо сейчас несетесь в ближайший супермаркет, то можете притормозить

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» из-за угрозы распространения коронавируса. Редакция НГС изучила этот мудреный документ, чтобы рассказать вам — закроются ли магазины и торговые центры Новосибирска с 28 марта.

В сообщении пресс-службы губернатора и правительства про этот документ говорится следующее:

— С 28 марта до 5 апреля, на период нерабочих дней, приостанавливаются все массовые, развлекательные, общественные мероприятия на территории региона.

В самом же документе практически все запреты сопровождаются словом «рекомендовать».

Кому рекомендуют закрыться (но не заставляют!)

Всем этим учреждениям губернатор рекомендует остановить деятельность с 28 марта по 5 апреля:

  • отменяются досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан;
  • должны прекратить работать ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;
  • приостанавливают работу торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;
  • закрываются салоны красоты, косметические, спа-салоны, фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии.

С 28 марта по 1 июня рекомендуют приостановить:

  • бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;
  • приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

Кто должен закрыться (отметки «рекомендация» нет)

С 28 марта по 5 апреля приостановить должны работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

С 28 марта по 5 апреля приостановить должны предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Новосибирской области.

С 6 апреля 2020-го предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее — ГАУ НСО «МФЦ») должны осуществлять исключительно по предварительной записи в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» через официальный сайт, мобильное приложение и единую справочную службы.

Рекомендации к горожанам

  • ограничить посещение мест массового скопления людей, поездки общественным транспортом;
  • гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения;
  • ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

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