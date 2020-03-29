«Приехали из Тайланда, валяют дурака». Сибиряки массово жалуются на опасных соседей и коллег

Что беспокоит новосибирцев?



Кто-то жалуется на конкретных людей или даже семьи, называя их данные — имена, место работы. В пятницу один из читателей написал о семье, указав её фамилию и точный адрес.



— 5 дней назад вернулись из Тайланда, карантин не соблюдают, гуляют с собакой, общаются с соседями, ездят по магазинам, — переживает новосибирец.



Другой читатель рассказывает:

— У меня есть информация, что медики приехали из Тайланда и не ушли на самоизоляцию, не соблюдают карантин. Дурака валяют. Желательно, чтобы мое имя здесь не фигурировало. Это медики, которые приехали в воскресенье, неделю назад. Мне страшно, ведь они общаются со всеми, хоть и сдали первичный тест. Но ведь 14 дней должно пройти. В понедельник сразу же вышли на работу, столько людей вокруг. Я всё о них знаю. Это главврач городской больницы. Второй человек, который там же работает — в должности профессора, еще в автономной некоммерческой организации занимается переподготовкой врачей.

Иногда люди жалуются на конкретные организации. В пятницу позвонила жительница Новосибирска и рассказала, что в их компании на работу ходит сотрудница, четыре дня назад вернувшаяся из Индии. Предприятие, где работают женщины, занимается торговлей:

