«Приехали из Тайланда, валяют дурака». Сибиряки массово жалуются на опасных соседей и коллег

Коронавирус, быстро распространяющийся по России, сделал некоторых жителей Новосибирска максимально бдительными и подозрительными. Ежеминутно в редакцию НГС поступают звонки от встревоженных людей, которые рассказывают о соседях (не соблюдают карантин, гуляют с собакой) и коллегах (вернулись из заграничной поездки и сразу вышли на работу). Куда звонить в таких ситуациях? И нужно ли звонить вообще? И почему порой осторожность превращается в мнительность, и люди начинают подозревать всех вокруг? Корреспондент НГС изучила самые частые жалобы, поступающие в редакцию, и поговорила с психологом и юристом.
Что беспокоит новосибирцев?
Кто-то жалуется на конкретных людей или даже семьи, называя их данные — имена, место работы. В пятницу один из читателей написал о семье, указав её фамилию и точный адрес.
— 5 дней назад вернулись из Тайланда, карантин не соблюдают, гуляют с собакой, общаются с соседями, ездят по магазинам, — переживает новосибирец.
Другой читатель рассказывает:
— У меня есть информация, что медики приехали из Тайланда и не ушли на самоизоляцию, не соблюдают карантин. Дурака валяют. Желательно, чтобы мое имя здесь не фигурировало. Это медики, которые приехали в воскресенье, неделю назад. Мне страшно, ведь они общаются со всеми, хоть и сдали первичный тест. Но ведь 14 дней должно пройти. В понедельник сразу же вышли на работу, столько людей вокруг. Я всё о них знаю. Это главврач городской больницы. Второй человек, который там же работает — в должности профессора, еще в автономной некоммерческой организации занимается переподготовкой врачей.
Иногда люди жалуются на конкретные организации. В пятницу позвонила жительница Новосибирска и рассказала, что в их компании на работу ходит сотрудница, четыре дня назад вернувшаяся из Индии. Предприятие, где работают женщины, занимается торговлей:
— Вы проверьте, продавцы волнуются.
Другая девушка рассказала об охраннике, которого увидела в одном из торговых комплексов города.
— Охранник явно старше 60 лет, высокий седой мужчина, просто закашливается. У него нет ни маски, ни каких-то салфеток в руке, то есть он просто кашляет в руку. Я подошла к администратору, на что мне сказали: «Можете написать жалобу».
Почему люди становятся мнительными?
Директор научно-учебного центра психологии НГУ Сергей Золотарёв объяснил, почему новосибирцы стали подозрительными и максимально бдительными.
— Мне кажется, люди боятся, и их действия продиктованы страхом заразиться от людей, которые, с их точки зрения, ведут себя безответственно. Это подталкивает их искать способы защиты. Если они не могут получить защиту непосредственно от начальника, от каких-то служб, то они обращаются в СМИ, — объясняет специалист.
Однако не только страх может быть причиной таких звонков.
— Может быть множество других причин: борьба за место под солнцем, конкуренция внутри коллектива, но мне кажется, что основной причиной является страх, — говорит Сергей Золотарёв.
Чтобы справиться с опасениями, психолог рекомендует придерживаться тех правил гигиены, о которых довольно часто говорят в последнее время. Нужно соблюдать правила гигиены, мыть руки, использовать маски.
Это законно?
Медицинский адвокат Юлия Казанцева рассказала, куда горожанам стоит звонить, если они подозревают, что кто-то не соблюдает правила самоизоляции.
— Результатами эпидемиологического расследования у нас занимается Роспотребнадзор. Соответственно, звонить нужно туда, докладывать о том, что есть такие-то люди, что они нарушают требования самоизоляции, приходят на работу, в общественные места ходят. Потому что на сегодняшний день главным санитарным врачом был издан указ, что люди должны находиться на самоизоляции, — рекомендует адвокат.
Однако она отметила, что не все люди, прилетевшие из-за границы, могут получить предписание о самоизоляции. Как раз в такой ситуации оказалась читательница НГС Юлия: она летела на одной рейсе с женщиной, у которой позже нашли коронавирус. Об этом Юлия и её муж узнали из новостей — лично с ними никто не связывался и не просил пройти тест. Им пришлось самим добиваться анализа на коронавирус.
А что с другими людьми на карантине и самоизоляции?
— Здесь такая двоякая ситуация. Если их не предупреждали во время того, как они прилетели, не вручили постановление санитарного врача, они нигде не расписались, что должны самоизолироваться, то это только на их совести будет. Но если будет в последующем доказано, что это повлекло какое-то массовое заражение, то возможно будет применить к человеку меры административного права, — объясняет Юлия Казанцева.
В Госдуму внесли законопроект в котором предлагают ужесточить наказание за нарушение санитарных правил, которое повлекло массовое заболевание. Законопроект рассмотрят 31 марта.
— Вообще всю эпидемиологическую обстановку проверяет Роспотребнадзор, но полиция может, например, выполнять распоряжения главного врача. Если необходимо доставить, принудительно госпитализировать, но это только в судебном порядке. Это единичные случае, в большинстве случаев госпитализируются самостоятельно. На полицию (участковых уполномоченных полиции) возлагается контроль по самоизоляции. Для этого могут использоваться электронные и технические средства контроля, — говорит специалист.
Куда звонить?
В Новосибирске работает горячая линия по коронавирусу. По телефону 112 можно сообщить, что вы или ваши знакомые вернулись из стран, где распространен корнавирус. Также по этому номеру вам круглосуточно ответят на вопросы о профилактике этой инфекции.
Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.