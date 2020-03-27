«Срываются сделки»: в МФЦ собралась толпа покупателей квартир — центр закрывается на неделю

Новосибирцы кинулись покупать квартиры из-за грядущего закрытия центров предоставления госуслуг — они пытаются успеть оформить свои сделки и выстраиваются в огромные очереди.
— Дикие очереди начались вчера. Я попал в очередь, где стояло человек 200. Я был в МФЦ на Зыряновской — люди стояли от стойки до лестничной площадки. Это метров 15 в два ряда, — сообщил специалист по недвижимости компании «Этажи» Роман Петренко.
Такой ажиотаж он связал с тем, что центры предоставления госуслуг не будут работать целую неделю. Сам риелтор проводит в очередях уже два дня, чтобы максимально довести все сделки.
— Сейчас люди в панике — у многих срываются сделки. Многие хотят быстрее заехать, а другие — получить деньги. Кто-то хочет под дешёвую ставку попасть сейчас. Пока это всё происходит, банки подогревают тем, что повышают ставки. А 24 апреля будет ещё одно заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, где её могут поднять, — описывает ситуацию Роман Петренко.
Центры МФЦ прекращают свои работу на неделю, а после 5 апреля перейдут в режим работы по предварительной записи. Такое решение принял губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подписав постановление о дополнительных мерах по защите населения из-за угрозы распространения коронавируса.
— На следующей неделе прекращается предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. После 5 апреля МФЦ перейдут в режим работы по предварительной записи. Просьба к гражданам, желающим оформить какие-либо документы или услуги, — записаться в течение следующей недели. Решение об отмене такого режима или его продлении будет принято в течение следующей недели, исходя из развития оперативной ситуации, — пояснил Андрей Травников.
Начиная с 6 апреля прием заявителей в центрах госуслуг будут вести только по предварительной записи. Записаться на прием можно на официальном сайте в разделе «Предварительная запись», с помощью мобильного приложения МФЦ НСО или по телефону единой справочной службы: 052 (городской номер), 217–70–52 (звонок для регионов) — кроме услуг Росреестра.
Мы подробно разобрали, что именно запретил губернатор с 28 марта — разбираемся, как будут работать магазины, рестораны и ТЦ Новосибирска.