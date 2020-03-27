«Срываются сделки»: в МФЦ собралась толпа покупателей квартир — центр закрывается на неделю

— Сейчас люди в панике — у многих срываются сделки. Многие хотят быстрее заехать, а другие — получить деньги. Кто-то хочет под дешёвую ставку попасть сейчас. Пока это всё происходит, банки подогревают тем, что повышают ставки. А 24 апреля будет ещё одно заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, где её могут поднять, — описывает ситуацию Роман Петренко.



Центры МФЦ прекращают свои работу на неделю, а после 5 апреля перейдут в режим работы по предварительной записи. Такое решение принял губернатор Новосибирской области Андрей Травников, подписав постановление о дополнительных мерах по защите населения из-за угрозы распространения коронавируса.



— На следующей неделе прекращается предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ. После 5 апреля МФЦ перейдут в режим работы по предварительной записи. Просьба к гражданам, желающим оформить какие-либо документы или услуги, — записаться в течение следующей недели. Решение об отмене такого режима или его продлении будет принято в течение следующей недели, исходя из развития оперативной ситуации, — пояснил Андрей Травников.