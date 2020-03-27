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В Кремле предпринимают все санитарно-эпидемиологические меры

В Кремле предпринимают все санитарно-эпидемиологические меры

В администрации президента выявлен случай заболевания коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас принимаются все санитарно-эпидемиологические меры. Песков также подтвердил, что с Владимиром Путиным этот человек не контактировал, пишет ТАСС. По информации Baza, положительный тест оказался у сотрудницы управления государственных наград. В конце февраля девушка была в командировке в Европе.

Сегодня утром стало известно о положительном тесте на коронавирус у певца Льва Лещенко, сейчас он вместе с супругой проходит лечение в больнице в Коммунарке. В Сети активно обсуждают, что несколько дней назад Лещенко был на дне рождения сестры российского композитора Игоря Крутого Аллы Крутой. Среди гостей также были Игорь Николаев (в СМИ уже появилась информация о том, что у артиста подозрение на коронавирус), Валерий Леонтьев и другие звезды шоубизнеса. Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой тоже были в числе гостей. Сегодня Песков заявил журналистам, что с Лещенко на мероприятии он не виделся.

— Да, я туда заезжал, — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли он на праздновании дня рождения Аллы Крутой. — Лещенко не видел. Видимо, он, наверное, уже ушел.

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коронавирусДмитрий ПесковКремль
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