В администрации президента выявлен случай заболевания коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас принимаются все санитарно-эпидемиологические меры. Песков также подтвердил, что с Владимиром Путиным этот человек не контактировал, пишет ТАСС. По информации Baza, положительный тест оказался у сотрудницы управления государственных наград. В конце февраля девушка была в командировке в Европе.

Сегодня утром стало известно о положительном тесте на коронавирус у певца Льва Лещенко, сейчас он вместе с супругой проходит лечение в больнице в Коммунарке. В Сети активно обсуждают, что несколько дней назад Лещенко был на дне рождения сестры российского композитора Игоря Крутого Аллы Крутой. Среди гостей также были Игорь Николаев (в СМИ уже появилась информация о том, что у артиста подозрение на коронавирус), Валерий Леонтьев и другие звезды шоубизнеса. Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой тоже были в числе гостей. Сегодня Песков заявил журналистам, что с Лещенко на мероприятии он не виделся.