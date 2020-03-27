— Чья машина, я не знаю. Застройщик, управляющая компания и депутаты, к которым мы обращались, говорят, что это не они. После новости на меня вышел депутат Денис Кулинич и сказал, что готов выслушать проблему и рассмотреть варианты организации ливнёвки. Все люди ходят по пешеходному переходу и говорят: «А что, так можно было?». Все рады, — сообщила Анна Абакумова.

Жительница ЖК «КрымSKY» добавила, что снега при этом меньше не стало, и скоро он продолжит таять.

— Это временное решение проблемы. Ближайший плюс, и все сугробы поплывут туда же. И в сильный ливень будет та же картина, — уверена Анна Абакумова.