Администрация Ленинского района Новосибирска откачала большую часть воды из огромной лужи на Троллейном жилмассиве — на перекрестке улицы Пархоменко и Широкого переулка.
23 марта НГС рассказывал о жалобе жителей на эту лужу — они писали об этом на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Одна из жительниц Анна Абакумова в разговоре с НГС сравнила волны в луже с волнами, которые она видела на Байкале.
По словам Анны Абакумовой, через день после публикации НГС приехала машина-водокачка и всё откачала.
— Чья машина, я не знаю. Застройщик, управляющая компания и депутаты, к которым мы обращались, говорят, что это не они. После новости на меня вышел депутат Денис Кулинич и сказал, что готов выслушать проблему и рассмотреть варианты организации ливнёвки. Все люди ходят по пешеходному переходу и говорят: «А что, так можно было?». Все рады, — сообщила Анна Абакумова.
Жительница ЖК «КрымSKY» добавила, что снега при этом меньше не стало, и скоро он продолжит таять.
— Это временное решение проблемы. Ближайший плюс, и все сугробы поплывут туда же. И в сильный ливень будет та же картина, — уверена Анна Абакумова.
Как сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Ленинского района, по мере необходимости силами «ДЭУ № 3» проводятся работы по откачиванию талых и дождевых вод на перекрестке переулка Широкого и улицы Пархоменко. Последний раз такие работы делали 25 марта 2020 года.
— Вопрос о производстве ямочного ремонта на данном участке улицы Пархоменко будет рассмотрен в летний период 2020 года, — прокомментировали в пресс-центре мэрии.
Ещё одна легендарная лужа прославила прошлой весной на всю страну Бердск. Историю о том, как на одной из бердских дорог утонул автомобиль, а его водителя-девушку спасли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, рассказали даже юмористические паблики и телеграм-каналы.