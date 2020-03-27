27 марта пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 78.72
eur 85.96
Тема дня Что закроют в Новосибирске с 28 марта
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 78.72
eur 85.96

Все новости

Все новости
Воду из лужи откачали на днях

Воду из лужи откачали на днях

Администрация Ленинского района Новосибирска откачала большую часть воды из огромной лужи на Троллейном жилмассиве — на перекрестке улицы Пархоменко и Широкого переулка.

23 марта НГС рассказывал о жалобе жителей на эту лужу — они писали об этом на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Одна из жительниц Анна Абакумова в разговоре с НГС сравнила волны в луже с волнами, которые она видела на Байкале.

По словам Анны Абакумовой, через день после публикации НГС приехала машина-водокачка и всё откачала.

— Чья машина, я не знаю. Застройщик, управляющая компания и депутаты, к которым мы обращались, говорят, что это не они. После новости на меня вышел депутат Денис Кулинич и сказал, что готов выслушать проблему и рассмотреть варианты организации ливнёвки. Все люди ходят по пешеходному переходу и говорят: «А что, так можно было?». Все рады, — сообщила Анна Абакумова.

Жительница ЖК «КрымSKY» добавила, что снега при этом меньше не стало, и скоро он продолжит таять.

— Это временное решение проблемы. Ближайший плюс, и все сугробы поплывут туда же. И в сильный ливень будет та же картина, — уверена Анна Абакумова.

Большую часть воды из огромной лужи на Широком переулке откачали

Большую часть воды из огромной лужи на Широком переулке откачали

Как сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на администрацию Ленинского района, по мере необходимости силами «ДЭУ № 3» проводятся работы по откачиванию талых и дождевых вод на перекрестке переулка Широкого и улицы Пархоменко. Последний раз такие работы делали 25 марта 2020 года.

— Вопрос о производстве ямочного ремонта на данном участке улицы Пархоменко будет рассмотрен в летний период 2020 года, — прокомментировали в пресс-центре мэрии.

Так выглядит лужа в Широком переулке во время таяния снега весной и ливней летом. Во время сильного ветра на минувших выходных местные жители заметили на ней волны, как на Байкале

Так выглядит лужа в Широком переулке во время таяния снега весной и ливней летом. Во время сильного ветра на минувших выходных местные жители заметили на ней волны, как на Байкале

Ещё одна легендарная лужа прославила прошлой весной на всю страну Бердск. Историю о том, как на одной из бердских дорог утонул автомобиль, а его водителя-девушку спасли сотрудники МЧС в гидрокостюмах, рассказали даже юмористические паблики и телеграм-каналы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

гигантская лужалужи Новосибирсказатопленный пешеходный переходпешеходный переход
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!