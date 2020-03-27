Для ограничения распространения коронавируса в России предложили снять блокировку с водительских прав должников. С такой инициативой к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) обратился член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев.



Как объясняет Гулиев, не все могут перейти на удалённую работу и жить в изоляции. При этом должникам, у которых ограничено действие прав, приходится ездить на общественном транспорте, подвергая себя риску заражения. Если на время противовирусных мер разрешить таким людям вернуться за руль, то это снизит вероятность распространения инфекции.

