Для ограничения распространения коронавируса в России предложили снять блокировку с водительских прав должников. С такой инициативой к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) обратился член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев.
Как объясняет Гулиев, не все могут перейти на удалённую работу и жить в изоляции. При этом должникам, у которых ограничено действие прав, приходится ездить на общественном транспорте, подвергая себя риску заражения. Если на время противовирусных мер разрешить таким людям вернуться за руль, то это снизит вероятность распространения инфекции.
Естественно, о прощении долгов речи не идёт. Как только ситуация с пандемией стабилизируется, ограничения будут восстановлены до того момента, пока гражданин всё не оплатит. Как сообщает «Российская газета», по данным на 1 февраля в России насчитывалось 242 тысячи должников с ограничениями.
Приостановить действие водительских прав могут при задолженности свыше 10 тысяч рублей. В основном это касается должников по алиментам, а также тех, кто не возмещает причиненный чьему-то здоровью вред, не выплачивает компенсацию за ущерб от преступления или не закрывает штрафы ГИБДД.
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Избежать ограничений могут те, для того автомобиль — основной законный способ заработка или единственное средство передвижения при ограниченной транспортной доступности, а также инвалиды и ухаживающие за ними люди.
Ограничение прав на управление транспортом — не то же самое, что лишение за нарушения ПДД, например за езду пьяным. В первом случае документ у водителя не отбирают, а приостанавливают его действие: восстановить его можно сразу после погашения долгов. При этом такая блокировка не имеет лимита по сроку действия, то есть если должник не платит годами, права останутся в «заморозке».
Если водитель с ограничениями всё равно сядет за руль, то по статье 17.17 КоАП его могут привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов или уже по-настоящему лишить прав до одного года.
Ещё один действенный способ при большом количестве долгов — конфискация автомобиля.