— Переход на дистанционное обучение позволил изучать материал в удобном мне темпе и подстраивать режим работы под мои биологические часы, из-за чего в некотором роде повысилась продуктивность, — рассказывает студент 1-го курса механико-математического факультета НГУ.

— До этого я использовал Discord для видеоигр, теперь у нас там проходят семинары! Пользоваться приложением можно прямо с телефона. Это весело, потому что пока кто-то читает доклад, можно пойти налить чай. Главное — вовремя выключить микрофон! — говорит другой студент факультета журналистики НГУ.

— Мы перешли на дистанционное обучение 17 марта, и эта новость нас сразу огорчила, потому что сразу посыпались вопросы: а как сдавать сессию, а как же предзащита диплома, а как же практика и т.д. У нас дистанционное обучение проходит так: преподаватели и студенты зарегистрированы на сайте НГПУ и там к занятиям выкладываются задания, которые мы должны сделать к определённому дню. И всё бы хорошо, если бы заданий было не так много. А их огромное количество, где нужно чуть ли не создать свой театр и расписать абсолютно всё (дорожную карту, план репетиций, составить репертуар и т.д.) за один день. Минус ещё состоит в том, что не все преподаватели зарегистрированы на сайте и умеют полноценно им пользоваться. Для некоторых преподавателей мы отправляем задания на почту или в соцсети «ВКонтакте». Вывод — мы хотим обратно на пары! — заявляет студентка 4-го курса, НГПУ, специальность «Менеджмент социально-культурной деятельности».