3 апреля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, что с 6 апреля студенты после недели каникул продолжат учиться дистанционно.
НГС узнал, что думают студенты о новом формате учебы. Вопреки ожиданиям, большинство студентов недовольны качеством дистанционного обучения. Во многом это из-за того, что посещение лекций заменили объемными заданиями, которые студенты вынуждены изучать и готовить самостоятельно. Также студенты отметили, что пока не во всех вузах налажен процесс общения преподавателей и студентов. Оперативно общаться с преподавателями не всегда получается, ответ приходится ждать несколько дней, а процесс проверки работ затягивается. Но есть и те, кто остался полностью доволен.
— Переход на дистанционное обучение позволил изучать материал в удобном мне темпе и подстраивать режим работы под мои биологические часы, из-за чего в некотором роде повысилась продуктивность, — рассказывает студент 1-го курса механико-математического факультета НГУ.
— До этого я использовал Discord для видеоигр, теперь у нас там проходят семинары! Пользоваться приложением можно прямо с телефона. Это весело, потому что пока кто-то читает доклад, можно пойти налить чай. Главное — вовремя выключить микрофон! — говорит другой студент факультета журналистики НГУ.
— Мы перешли на дистанционное обучение 17 марта, и эта новость нас сразу огорчила, потому что сразу посыпались вопросы: а как сдавать сессию, а как же предзащита диплома, а как же практика и т.д. У нас дистанционное обучение проходит так: преподаватели и студенты зарегистрированы на сайте НГПУ и там к занятиям выкладываются задания, которые мы должны сделать к определённому дню. И всё бы хорошо, если бы заданий было не так много. А их огромное количество, где нужно чуть ли не создать свой театр и расписать абсолютно всё (дорожную карту, план репетиций, составить репертуар и т.д.) за один день. Минус ещё состоит в том, что не все преподаватели зарегистрированы на сайте и умеют полноценно им пользоваться. Для некоторых преподавателей мы отправляем задания на почту или в соцсети «ВКонтакте». Вывод — мы хотим обратно на пары! — заявляет студентка 4-го курса, НГПУ, специальность «Менеджмент социально-культурной деятельности».
— Мне лично сложно, потому что такой тип обучения скорее воспринимается, как каникулы. Тяжело заставить себя сесть за задание, а их количество всё время увеличивается! Опять же сложно настроиться на учебу. Просто, когда приходишь на пары, понимаешь, вот столько я ещё не сделал, а пара будет тогда-то, нужно за этот промежуток точно сделать. А когда временные рамки — до конца карантина, задание как-то само откладывается в долгий ящик, — делится студентка 3-го курса строительного факультета НГАСУ.
— Мы с 21 марта уже не учимся, сидим на дистанционке, заданий стало вдвое больше! Шестикурсников отправляют помогать поликлиникам и ходить по домам к пенсионерам, нас пока это не коснулось. У нас есть своя платформа — Moodle, куда все выкладывается. Формат зависит от кафедры и преподавателей, которые там работают. Вот, например, по циклу, который сейчас у нас идёт, преподаватель основательно подошёл к делу, записывает нам лекции каждый день, выкладывает тесты и кучу заданий. Но в этом есть и минусы: я не заметила ссылку на интерактив и получила «не была» за эту тему, — уточняет студентка 4-го курса НГМУ, педиатрическое отделение.
Пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов рассказывал корреспонденту НГС, что у университета есть своя онлайн-платформа DiSpace, которая среди вузовских платформ считается продвинутой. И уточнил, что подобная платформа есть не у каждого вуза. На неё можно загружать задания, проверять их, выставлять оценки, комментировать, там есть чат с преподавателем фактически в режиме онлайн.
— Да, у нас есть система дистанционного обучения — DiSpace. Преподаватели составляют план занятий к каждой лабораторной, курсовой, реферату, также можно прикрепить свою работу. После они её проверяют и выставляют оценку. Также мы связываемся с преподавателями по почте. Я думаю, что сейчас это система не готова. Точнее, мы не готовы к ней. Для комфортной интеграции такого сервиса необходимо его чаще использовать. Сейчас DiSpace выглядит как хранилище методических указаний, но не больше. Преподаватели не всегда реагируют вовремя. Например, мне нужно было сдать курсовую 21 марта. Сейчас 27, и она до сих пор не была проверена преподавателем! Или преподаватель (у которого 7 групп занимается) написал, что выложит результаты в 15:00. В это время ресурс был недоступен, зайти было невозможно, — рассказывает студент 4-го курса НГТУ, специальность «Автоматизированные системы управления».
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