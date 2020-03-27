27 марта в Алтайском крае полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которое произошло в Новосибирске. Под следствием сейчас 32-летние мужчина и женщина.
По версии следствия, 26 марта в одной из квартир дома по улице Сибиряков-Гвардейцев задержанные выпивали вместе со своими знакомыми. Там произошёл «конфликт на почве ревности» и подозреваемый изрезал ножом 60-летнего хозяина квартиры, его 41-летнюю знакомую и 32-летнего квартиранта.
— После того как потерпевшие перестали подавать признаки жизни, 32-летний злоумышленник совместно со своей 32-летней знакомой подожгли квартиру и с места происшествия скрылись, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.
Когда начался пожар, квартирант смог перелезть на балкон к соседям и попросить о помощи — сейчас пострадавший находится в больнице с множественными колото-резаными ранениями.
— Подозреваемые после совершения преступления уехали на попутном транспорте в Бердск, а оттуда — в Барнаул, где были задержаны совместно с алтайскими полицейскими в одном из реабилитационных центров, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. Подозреваемые ранее судимы, у них нет определённого места жительства, сейчас их доставили в Новосибирск.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении подозреваемых под стражу.
Недавно на улице Гризодубовой в Ленинском районе Новосибирска прохожий обнаружил истекающего кровью 36-летнего местного жителя. Мужчина затащил раненого новосибирца в ближайший подъезд, вызвал скорую и полицию — но спасти его не удалось, тот погиб в больнице от огнестрельного ранения. На следующий день следователи объявили о задержании подозреваемого в убийстве. По версии следствия, погибший повздорил с компанией мужчин, один из которых достал из автомобиля ружьё, несколько раз выстрелил и убежал. Криминальный обозреватель НГС Алёна Истомина побывала на месте преступления и узнала подробности убийства.