27 марта в Алтайском крае полиция задержала двух подозреваемых в убийстве, которое произошло в Новосибирске. Под следствием сейчас 32-летние мужчина и женщина.



По версии следствия, 26 марта в одной из квартир дома по улице Сибиряков-Гвардейцев задержанные выпивали вместе со своими знакомыми. Там произошёл «конфликт на почве ревности» и подозреваемый изрезал ножом 60-летнего хозяина квартиры, его 41-летнюю знакомую и 32-летнего квартиранта.

— После того как потерпевшие перестали подавать признаки жизни, 32-летний злоумышленник совместно со своей 32-летней знакомой подожгли квартиру и с места происшествия скрылись, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО.

