Первую заболевшую коронавирусом жительницу Новосибирска могут в ближайшее время отпустить домой — у женщины взяли контрольные анализы, по их результатам врачи примут окончательное решение.



— Первые контрольные анализы у неё были взяты вчера (26 марта. — Прим. авт.). Завтра будут взяты вторые контрольные анализы. И если всё будет хорошо, то пациентка в начале следующей недели будет отпущена домой, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Эта женщина прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный анализ на коронавирус, стало известно 18 марта.

