Первую заболевшую коронавирусом жительницу Новосибирска могут в ближайшее время отпустить домой — у женщины взяли контрольные анализы, по их результатам врачи примут окончательное решение.
— Первые контрольные анализы у неё были взяты вчера (26 марта. — Прим. авт.). Завтра будут взяты вторые контрольные анализы. И если всё будет хорошо, то пациентка в начале следующей недели будет отпущена домой, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
Эта женщина прилетела 15 марта из Парижа (с пересадкой в Москве). Её повезли в инфекционку сразу из аэропорта. То, что у неё положительный анализ на коронавирус, стало известно 18 марта.
Утром в эту пятницу, 27 марта, в Новосибирске озвучили новые данные о ситуации с коронавирусом — в больницу под наблюдение врачей попали ещё четыре ребёнка.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал на брифинге, как будут работать медучреждения в ближайшую неделю, которую Владимир Путин объявил нерабочей, и какие меры принимаются, чтобы остановить эпидемию. Подробности читайте тут.