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Количество аварий на дорогах города уменьшилось с 15 марта

Количество аварий на дорогах города уменьшилось с 15 марта

В Новосибирске с 15 марта уменьшилось количество дорожных аварий — в ГИБДД сравнили количество ДТП за первые 14 дней марта и количество аварий с 15 по 27 марта.

— В первой половине марта было 59 ДТП, 1 погибший, 63 раненых, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова. — И во второй половине марта по настоящий момент 31 ДТП, 34 пострадавших. То есть мы видим снижение значительное.

В ведомстве связывают это с улучшением погодных условий — теперь водителям не мешает гололёд — и с уменьшением количества транспорта на дорогах из-за эпидемиологической обстановки.

В начале года полиция назвала самые аварийные места Новосибирска (их всего семнадцать) — корреспонденты НГС нанесли на карту наиболее опасные.

Вчера 26 марта стало известно, что ГИБДД России переходит на особый режим из-за коронавируса — объясняем, что поменялось.

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