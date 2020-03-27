В Новосибирске с 15 марта уменьшилось количество дорожных аварий — в ГИБДД сравнили количество ДТП за первые 14 дней марта и количество аварий с 15 по 27 марта.



— В первой половине марта было 59 ДТП, 1 погибший, 63 раненых, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова. — И во второй половине марта по настоящий момент 31 ДТП, 34 пострадавших. То есть мы видим снижение значительное.

В ведомстве связывают это с улучшением погодных условий — теперь водителям не мешает гололёд — и с уменьшением количества транспорта на дорогах из-за эпидемиологической обстановки.