В эту пятницу, 27 марта, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провёл брифинг, посвящённый мерам борьбы с коронавирусом в регионе. Также он пояснил, по какому графику будут работать поликлиники на следующей неделе, которую президент объявил нерабочей.

Мы вели онлайн-трансляцию со встречи, а теперь приводим 5 основных тезисов из выступления Константина Хальзова и его коллег.

В регионе будут организованы дополнительные койки, а в Новосибирске создадут госпиталь на 800 человек — под него перепрофилируют городскую клиническую больницу №11.