В эту пятницу, 27 марта, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провёл брифинг, посвящённый мерам борьбы с коронавирусом в регионе. Также он пояснил, по какому графику будут работать поликлиники на следующей неделе, которую президент объявил нерабочей.
Мы вели онлайн-трансляцию со встречи, а теперь приводим 5 основных тезисов из выступления Константина Хальзова и его коллег.
В регионе будут организованы дополнительные койки, а в Новосибирске создадут госпиталь на 800 человек — под него перепрофилируют городскую клиническую больницу №11.
Новосибирскую область ждёт закупка 21 нового аппарата искусственной вентиляции лёгких.
В Новосибирской области на данный момент есть 4 аппарата ЭКМО. Каждый такой аппарат — это своеобразные искусственные сердце и легкое для пациента. Все аппараты находятся в клинике Мешалкина, они могут понадобиться пациентам в тяжёлом состоянии. Они мобильные, их можно перевозить в разные больницы.
В эту пятницу, 27 марта, врачи будут проверять ещё один самолёт, на котором с отдыха вернулись новосибирцы.
На следующей неделе поликлиники работают в обычном режиме — их расписание можно посмотреть здесь.
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