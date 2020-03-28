Жители Советского района Новосибирска Юлия Дрокова и Александр Степаненко предложили пожилым людям своего микрорайона помощь с доставкой продуктов и лекарств во время пандемии коронавируса.
Как рассказала Юлия Дрокова, в минувшую субботу они с мужем развесили около 20 объявлений. Они готовы привезти пенсионерам еду, лекарства, выполнить простые просьбы. В тексте объявления они призвали пожилых людей поменьше выходить из дома.
— Бабушки и дедушки Благовещенки! Как вы знаете, во всем мире и в России быстро распространяется коронавирус. Он особенно опасен для пожилых людей. Самый надежный способ защиты от коронавируса — сокращение числа контактов. У тех, кто не бывает в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей шансы заболеть резко снижаются. Безопаснее всего в ближайшие недели выходить из дома только ради прогулок в безлюдных местах (к счастью, с этим в нашем поселке нет проблем). Нас зовут Юля и Саша, мы живем в Серебряном переулке. Мы желаем вам здоровья и хотим помочь его сохранить. Мы готовы привозить вам продукты, безрецептурные препараты из аптеки (доставка бесплатна, платите только за товары) или выполнить другие ваши просьбы, которые могут быть выполнены без вашего непосредственного участия. Если же у вас есть острая необходимость где-то оказаться лично, мы можем отвезти вас на автомобиле, чтобы вам не пришлось пользоваться общественным транспортом, — написали добровольцы.
После объявления Юлия и Александр получили три сообщения в мессенджеры от людей не пожилого возраста: два — с предложением помогать в затее, одно — с благодарностью («Спасибо огромное за объявления, которые вы сделали — например, наши бабушки с дедушками не хотят слушать об угрозе коронавируса и продолжают ездить в общественном транспорте. Может быть, подобная информация извне на них подействует»). И только 27 марта случился первый звонок от дедушки с просьбой купить несколько продуктов питания и кое-что из аптеки.
Как объяснила Юлия Дрокова, они с мужем решили помогать пожилым, потому что старики — самые не защищенные сейчас.
— Я всегда за них переживаю. Я хожу по улицам, вижу, что их много и что они выглядят как люди, которые или не хотят, или не могут значимо менять свой образ жизни, и это вызывает беспокойство, — добавила Юлия Дрокова.
Пожилые и маломобильные люди в Новосибирской области могут оставить заявку на доставку продуктов по телефону горячей линии министерства труда и социального развития:
8 800 100–00–82. Социальные работники и волонтеры помогут в приобретении продуктов и лекарств.
Благотворительная организация «Добродомик», которая устраивает бесплатные обеды для пожилых людей, перешла на новый режим работы — из-за коронавируса волонтёры решили носить продукты старикам на дом.