Жители Советского района Новосибирска Юлия Дрокова и Александр Степаненко предложили пожилым людям своего микрорайона помощь с доставкой продуктов и лекарств во время пандемии коронавируса.

Как рассказала Юлия Дрокова, в минувшую субботу они с мужем развесили около 20 объявлений. Они готовы привезти пенсионерам еду, лекарства, выполнить простые просьбы. В тексте объявления они призвали пожилых людей поменьше выходить из дома.

— Бабушки и дедушки Благовещенки! Как вы знаете, во всем мире и в России быстро распространяется коронавирус. Он особенно опасен для пожилых людей. Самый надежный способ защиты от коронавируса — сокращение числа контактов. У тех, кто не бывает в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей шансы заболеть резко снижаются. Безопаснее всего в ближайшие недели выходить из дома только ради прогулок в безлюдных местах (к счастью, с этим в нашем поселке нет проблем). Нас зовут Юля и Саша, мы живем в Серебряном переулке. Мы желаем вам здоровья и хотим помочь его сохранить. Мы готовы привозить вам продукты, безрецептурные препараты из аптеки (доставка бесплатна, платите только за товары) или выполнить другие ваши просьбы, которые могут быть выполнены без вашего непосредственного участия. Если же у вас есть острая необходимость где-то оказаться лично, мы можем отвезти вас на автомобиле, чтобы вам не пришлось пользоваться общественным транспортом, — написали добровольцы.