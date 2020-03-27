График работы новосибирских поликлиник на нерабочую неделю

В оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу сообщили, как будут работать поликлиники на следующей неделе — их расписание не меняется.



— С понедельника по пятницу — с 7:30 до 20:00. В субботу и воскресенье — с 9:00 до 15:00. К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Также на дом нужно вызывать врача людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание. Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением. На дому пожилым людям оформят и льготные рецепты, — сообщили в оперштабе.