График работы новосибирских поликлиник на нерабочую неделю

В оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу сообщили, как будут работать поликлиники на следующей неделе — их расписание не меняется.
— С понедельника по пятницу — с 7:30 до 20:00. В субботу и воскресенье — с 9:00 до 15:00. К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Также на дом нужно вызывать врача людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание. Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением. На дому пожилым людям оформят и льготные рецепты, — сообщили в оперштабе.
Узкие специалисты также продолжат приём. Временно приостановлена только диспансеризация и профилактические медосмотры детей.
— Плановая госпитализация в стационары, в том числе в дневные, приостанавливается или переносится. Экстренных пациентов стационары будут принимать в обычном режиме, — добавили в оперштабе.
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