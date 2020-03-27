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График работы новосибирских поликлиник на нерабочую неделю

Временно приостановлены диспансеризация и профилактические медосмотры детей

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Для врачей сейчас тяжелое время

Для врачей сейчас тяжелое время

В оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу сообщили, как будут работать поликлиники на следующей неделе — их расписание не меняется.

— С понедельника по пятницу — с 7:30 до 20:00. В субботу и воскресенье — с 9:00 до 15:00. К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Также на дом нужно вызывать врача людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хроническое заболевание. Не только с симптомами простуды, но и с любым обострением. На дому пожилым людям оформят и льготные рецепты, — сообщили в оперштабе.

Узкие специалисты также продолжат приём. Временно приостановлена только диспансеризация и профилактические медосмотры детей.

— Плановая госпитализация в стационары, в том числе в дневные, приостанавливается или переносится. Экстренных пациентов стационары будут принимать в обычном режиме, — добавили в оперштабе.

НГС в режиме онлайн рассказывает о ситуации с коронавирусом в Новосибирской области. Всю свежую информацию и статистику по заболевшим смотрите в ежедневной хронике. Накануне стало известно, что коронавирус диагностировали у певца Льва Лещенко. В Новосибирске пока пятеро заболевших. Кто они и где заразились вирусом — читайте тут.

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