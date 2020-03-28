Некоторым новосибирцам следующую неделю придется провести дома, а это значит, что можно закупиться продуктами и «залечь на дно». Или точнее запастись вкусняшками и целый день смотреть фильмы и сериалы (ну, а для чего еще нам целая выходная неделя?). Мы опросили читателей НГС и собрали 8 карточек с фильмами и сериалами для «карантинного просмотра». Выбирайте то, что вам по душе, и обязательно делитесь в комментариях своими любимыми фильмами и сериалами. В конце подборки вас ждет заветная карусель — листайте и наслаждайтесь просмотром!
Мы собирали-собирали ваши рекомендации о фильмах и сериалах и насобирали! Каждый читатель сможет найти что-то интересное для себя в одной из 9 категорий. Автор НГС тоже советует пару интересных вариантов и объясняет, какая категория подойдет именно вам.
Отечественное
Эта категория для тех, кто уважает отечественное кино и периодически заглядывает во вкладку с фильмами российского производства, несмотря на мнение некоторых киноэкспертов, которые говорят: «То, что мертво, умереть не может».
Мне понравился фильм «Я худею» (Ира Горбачева прекрасна!). Комедия для семейного просмотра с хорошим актерским составом. Основная мысль фильма проста — живи полной жизнью, иди к своей цели и цени тех, кто рядом (и ешь меньше сладкого!).
Актуальненькое
Фильмы про вирус сейчас совсем отдельная тема. Кажется, что события текущего года — просто чей-то неудачный сценарий. Но мы не унываем, спокойно сидим дома и думаем, что же будет дальше. Мой любимый фильм на эту тему — «Обитель зла», и он вошел в топ-10. Чтобы не повторяться, порекомендую фильм «Война миров Z». Брэд Питт, зомби, банальный сюжет. Ничего лишнего!
Хочу подумать
Вам хочется понять, почему богатым плевать на бедных, а бедные готовы загрызть друг друга за гроши? Фильм «Платформа» рассказывает о многоуровневой тюрьме с огромным колодцем, по которому раз в день опускается платформа с едой. Чем ниже находятся люди, тем меньше у них шансов поесть. Страшно, но социально. Кстати, это новинка от Netflix.
Детектив
Детектив, триллер, который не сразу уложился в голове. Фильм «Исчезнувшая» рассказывает о квесте, который девушка устроила своему супругу на пятую годовщину их свадьбы. Вроде бы все было, как обычно, вот только в их доме вместо подсказок остались следы борьбы и кровь, которую явно пытались стереть.
Классика сериалов
Для меня бессмертной классикой являются «Доктор Кто», «Остаться в живых» и «Кости», но они уже заняли свое место в топ-10. Поэтому просто держите приятный сериал — «До смерти красива». Сюжет прост, но каждая серия заставляла меня удивляться работе юристов. Молодая и красивая девушка умирает, однако в связи с ошибкой на «небе» возвращается обратно на Землю в теле толстой юристки — все её воспоминания на месте, а плюсом пришли и юридические знания.
Новые сериалы
Каждый год производители просто заваливают нас сериалами — так, что все посмотреть просто нереально! Но среди кучи строчек я отыскала два сериала: один — мрачный и нагнетающий, другой — про попытку найти свое реальное место в жизни, с юмором и шутками. Не буду спойлерить, но оба сериала заслуживают внимания. Итак, к просмотру «Рассказ служанки» и «Удивительная миссис Мейзел».
Супергерои рулят
Я не фанатка Marvel и DS, поэтому большинство фильмов этих серий пришлось смотреть из-за кого-то. Самый небанальный сюжет оказался у фильма «Профессор Марстон и его Чудо-женщины» — если вы фанат Чудо-женщины и детектора лжи, то вам точно понравится!
Историческое
«Сонька Золотая Ручка» — легкий сериал про известную воровку, которая не только сумела всех очаровать, но и стать поистине легендарной женщиной. Если вам интересно, как она ограбила сотню банков и ювелирных лавок, приступайте к просмотру!
Хочу пощекотать нервы
Раньше я любила ужасы, теперь смотрю с опаской и иногда закрываю глаза. Но все же фильм «Страна призраков» зацепил до безумия. Немного мистики, немного ужасов, но такая развязка, от которой волосы реально встали дыбом. В общем, к совместному просмотру рекомендую.
Топ фильмов и сериалов
А вот и обещанные карточки. Удачных выходных, дорогие читатели!
Будете смотреть фильмы или сериалы на следующей неделе?
А как вы собираетесь провести выходную неделю? Делитесь планами в комментариях.