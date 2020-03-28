Мы собирали-собирали ваши рекомендации о фильмах и сериалах и насобирали! Каждый читатель сможет найти что-то интересное для себя в одной из 9 категорий. Автор НГС тоже советует пару интересных вариантов и объясняет, какая категория подойдет именно вам.

Отечественное

Эта категория для тех, кто уважает отечественное кино и периодически заглядывает во вкладку с фильмами российского производства, несмотря на мнение некоторых киноэкспертов, которые говорят: «То, что мертво, умереть не может».

Мне понравился фильм «Я худею» (Ира Горбачева прекрасна!). Комедия для семейного просмотра с хорошим актерским составом. Основная мысль фильма проста — живи полной жизнью, иди к своей цели и цени тех, кто рядом (и ешь меньше сладкого!).