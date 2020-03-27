Просим компенсировать потери: новосибирские депутаты обратились к Мишустину за помощью для бизнеса

Совет депутатов Новосибирска обратился за помощью к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой оказать помощь малому и среднему бизнесу, который пострадает от непростой ситуации в связи с коронавирусом.



Депутаты объяснили, что сейчас уже предприятия, которые работают в сфере туризма, общепита и разных услуг, понесли потери. Многие находятся на грани разорения.



«В связи со сложившейся тяжелейшей экономической ситуацией Совет депутатов города Новосибирска убежден, что органам государственной власти всех уровней необходимо поддержать субъекты малого и среднего предпринимательства, которые оказались наиболее уязвимы, и установить дополнительные меры поддержки, способные обеспечить таким организациям возможность продолжить устойчивую работу в сложившихся непростых условиях», — говорится в обращении депутатов.

