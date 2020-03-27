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На следующую неделю синоптики прогнозируют тёплую весеннюю погоду

На следующую неделю синоптики прогнозируют тёплую весеннюю погоду

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирске — в субботу и воскресенье будет мокрый снег, а с понедельника температура воздуха резко повысится.

— Мы сейчас располагаемся в области приближающейся циклонической активности. С северо-запада на нас перемещается циклоническая система, падает давление, идут атмосферные фронты, которые могут вызывать увеличение облачности и осадки в виде снега, мокрого снега. Осадки от средних до умеренных с порывистым ветром до 15–17 метров в секунду, — рассказал НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. По его словам, такой сценарий погоды синоптики дали на 28 марта, частично на 29 марта.

В выходные температура ночью будет не ниже -2... -7 градусов при прояснениях до -12 °C. Днём столбик термометра поднимется до отметки от -2 до +5 градусов.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 марта, в Новосибирске прекратятся осадки и станет ещё теплее. Днём температура воздуха повысится до +4... +9 градусов. 31 марта — 1 апреля при ясной погоде может потеплеть до +5... +11 градусов.

В этом году зима попала в топ самых тёплых и снежных — из-за большого количества осадков прогнозируется тяжёлый паводок. Сейчас синоптики готовят прогноз погоды на лето — недавно они рассказали, каким было лето после самых тёплых и снежных зим за всю историю наблюдений.

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