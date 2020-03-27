Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные в Новосибирске — в субботу и воскресенье будет мокрый снег, а с понедельника температура воздуха резко повысится.



— Мы сейчас располагаемся в области приближающейся циклонической активности. С северо-запада на нас перемещается циклоническая система, падает давление, идут атмосферные фронты, которые могут вызывать увеличение облачности и осадки в виде снега, мокрого снега. Осадки от средних до умеренных с порывистым ветром до 15–17 метров в секунду, — рассказал НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. По его словам, такой сценарий погоды синоптики дали на 28 марта, частично на 29 марта.