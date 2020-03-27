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Создадут госпиталь на 800 человек: подробности срочной встречи с министром здравоохранения

Константин Хальзов ответил на вопросы об эпидемии

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Врачи сейчас работают с большой нагрузкой

Врачи сейчас работают с большой нагрузкой

В Новосибирске сегодня озвучили новые данные о ситуации с коронавирусом — в больницу под наблюдение врачей попали ещё четыре ребёнка. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов встретился с журналистами на брифинге и рассказал, как будут работать медучреждения в ближайшую неделю, которую Владимир Путин объявил нерабочей, и какие меры принимаются, чтобы остановить эпидемию.

Мы вели текстовую трансляцию встречи. Читайте подробности и задавайте вопросы в комментариях — самые интересные возьмем на контроль и, возможно, сделаем отдельный материал на эту тему.

Александра Бруня

Брифинг начнётся в 14:00, поэтому вспомним последние данные по коронавирусу в регионе.

Александра Бруня

В Новосибирской области сейчас по-прежнему 5 заболевших коронавирусом.

— 55 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 20 человек тесты на коронавирус пока не готовы. У 30 человек результаты отрицательные, — сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Александра Бруня

В детскую больницу №3 за сутки попали 4 ребёнка с признаками ОРВИ — все они недавно вернулись из Таиланда.

Сейчас под наблюдением врачей остаются 11 детей, которые ждут результаты анализов на коронавирус.

Александра Бруня

Следующая неделя в России объявлена нерабочей для всех, кто не трудится в экстренных службах, органах власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым (например, фармацевтов).

Константин Хальзов должен рассказать, как будут работать врачи.

Александра Бруня

Объявление Владимира Путина о том, что ближайшая неделя будет выходной, мягко говоря, обескуражило население. Соцсети запестрили постами о том, что никто не посмеет уйти на внезапные каникулы, потому что нужно работать. Корреспонденты НГС вышли на улицы Новосибирска, чтобы поговорить с прохожими на эту тему.

Выяснилось, что большинство, вопреки рекомендации президента, все равно пойдут на работу. Некоторые уверены, что сдержать коронавирус может только жёсткий карантин минимум на две недели и штрафы для непослушных.

Читайте тут, кто пойдет на работу и почему.

Александра Бруня

В Новосибирской области временно отменили диспансеризацию взрослых и профилактические медосмотры детей. Плановые операции также отменяют.

Александра Бруня
Брифинг начался. Помимо министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в нём участвует главный инфекционист региона Лариса Позднякова

Брифинг начался. Помимо министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в нём участвует главный инфекционист региона Лариса Позднякова

Александра Бруня

По словам Хальзова, сегодня в Новосибирске врачи проверяли ещё один самолёт прилетевших с отдыха жителей.

Александра Бруня

Константин Хальзов сообщил, что в регионе будут организованы дополнительные койки, а в Новосибирске создадут госпиталь на 800 человек.

Александра Бруня

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, из пяти заболевших сейчас 2 пациентки находятся в состоянии средней тяжести.

Александра Бруня

У первой заболевшей коронавирусом в Новосибирской области женщины сегодня взяли контрольные анализы, сообщила Позднякова. Если они будут отрицательные, то её выпишут домой.

По данным Поздняковой, на утро сегодня в инфекционной больнице свободно 51 место.

Александра Бруня

Под госпиталь перепрофилируют в Новосибирске Городскую клиническую больницу №11.

— Мы не можем не реагировать на те вызовы, которые мы получаем со всего мира, и поэтому если мы сейчас не предпримем меры и не подготовимся, то потом этим будет некогда заниматься, — объяснил решение Константин Хальзов.

Александра Бруня

В Новосибирской области на данный момент есть только 4 аппарата ЭКМО, и все они находятся в клинике Мешалкина. Подобные аппараты могут понадобиться пациентам в тяжёлом состоянии. Они мобильные, так что их можно будет при необходимости перевозить в разные больницы.

Аппарат ЭКМО — это своеобразные искусственное сердце и легкое, которые обеспечивают временную поддержку жизни пациента.

Александра Бруня

Поликлиники в Новосибирске на следующей неделе будут работать в обычном режиме — их расписание можно посмотреть здесь.

Александра Бруня

Константин Хальзов также рассказал о закупке аппаратов ИВЛ — регион ждёт 21 новый аппарат.

Александра Бруня

В сутки через инфекционную больницу Новосибирска проходят 150 человек, которые вернулись в город из-за границы.

Александра Бруня

На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами. Не болейте.

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