Создадут госпиталь на 800 человек: подробности срочной встречи с министром здравоохранения

Брифинг начнётся в 14:00, поэтому вспомним последние данные по коронавирусу в регионе.
В Новосибирской области сейчас по-прежнему 5 заболевших коронавирусом.
— 55 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 20 человек тесты на коронавирус пока не готовы. У 30 человек результаты отрицательные, — сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.
В детскую больницу №3 за сутки попали 4 ребёнка с признаками ОРВИ — все они недавно вернулись из Таиланда.
Сейчас под наблюдением врачей остаются 11 детей, которые ждут результаты анализов на коронавирус.
Следующая неделя в России объявлена нерабочей для всех, кто не трудится в экстренных службах, органах власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым (например, фармацевтов).
Константин Хальзов должен рассказать, как будут работать врачи.
Объявление Владимира Путина о том, что ближайшая неделя будет выходной, мягко говоря, обескуражило население. Соцсети запестрили постами о том, что никто не посмеет уйти на внезапные каникулы, потому что нужно работать. Корреспонденты НГС вышли на улицы Новосибирска, чтобы поговорить с прохожими на эту тему.
Выяснилось, что большинство, вопреки рекомендации президента, все равно пойдут на работу. Некоторые уверены, что сдержать коронавирус может только жёсткий карантин минимум на две недели и штрафы для непослушных.
Читайте тут, кто пойдет на работу и почему.
В Новосибирской области временно отменили диспансеризацию взрослых и профилактические медосмотры детей. Плановые операции также отменяют.
По словам Хальзова, сегодня в Новосибирске врачи проверяли ещё один самолёт прилетевших с отдыха жителей.
Константин Хальзов сообщил, что в регионе будут организованы дополнительные койки, а в Новосибирске создадут госпиталь на 800 человек.
По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, из пяти заболевших сейчас 2 пациентки находятся в состоянии средней тяжести.
У первой заболевшей коронавирусом в Новосибирской области женщины сегодня взяли контрольные анализы, сообщила Позднякова. Если они будут отрицательные, то её выпишут домой.
По данным Поздняковой, на утро сегодня в инфекционной больнице свободно 51 место.
Под госпиталь перепрофилируют в Новосибирске Городскую клиническую больницу №11.
— Мы не можем не реагировать на те вызовы, которые мы получаем со всего мира, и поэтому если мы сейчас не предпримем меры и не подготовимся, то потом этим будет некогда заниматься, — объяснил решение Константин Хальзов.
В Новосибирской области на данный момент есть только 4 аппарата ЭКМО, и все они находятся в клинике Мешалкина. Подобные аппараты могут понадобиться пациентам в тяжёлом состоянии. Они мобильные, так что их можно будет при необходимости перевозить в разные больницы.
Аппарат ЭКМО — это своеобразные искусственное сердце и легкое, которые обеспечивают временную поддержку жизни пациента.
Поликлиники в Новосибирске на следующей неделе будут работать в обычном режиме — их расписание можно посмотреть здесь.
Константин Хальзов также рассказал о закупке аппаратов ИВЛ — регион ждёт 21 новый аппарат.
В сутки через инфекционную больницу Новосибирска проходят 150 человек, которые вернулись в город из-за границы.
На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами. Не болейте.