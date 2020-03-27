Создадут госпиталь на 800 человек: подробности срочной встречи с министром здравоохранения

В Новосибирске сегодня озвучили новые данные о ситуации с коронавирусом — в больницу под наблюдение врачей попали ещё четыре ребёнка. Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов встретился с журналистами на брифинге и рассказал, как будут работать медучреждения в ближайшую неделю, которую Владимир Путин объявил нерабочей, и какие меры принимаются, чтобы остановить эпидемию.

Мы вели текстовую трансляцию встречи. Читайте подробности и задавайте вопросы в комментариях — самые интересные возьмем на контроль и, возможно, сделаем отдельный материал на эту тему.