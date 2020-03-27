Нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не станут основанием для снижения зарплаты, но и на повышенную ставку, если вы будете трудиться в эти дни, рассчитывать не стоит. Об этом говорится в рекомендациях, которые ведомство опубликовало у себя на сайте. Согласно документу, работникам, получающим сдельную зарплату, будут выплачивать те же деньги, что обозначены в договоре.
— Нерабочий день не относится к выходным или праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, — поясняют в ведомстве.
Если объявленные Владимиром Путиным внеочередные выходные выпадают на ваш отпуск, нерабочие дни в него не включаются, отпуск на эти дни не продлевается.
В среду, 25 марта, во время обращения к нации глава государства объявил, что с 28 марта по 5 апреля вся страна уходит на внеплановые выходные. Причиной такого решения стал коронавирус и угроза его массового распространения в стране.
Однако абсолютно всех сфер выходные не коснутся. На работу продолжат выходить сотрудники структур жизнеобеспечения, медицинских учреждений, аптек и магазинов. Также выходных не будет в учреждениях, обеспечивающих банковские и финансовые расчеты, у транспортников и органов власти всех уровней.
Если у вас остались вопросы, то посмотрите, что говорят юристы о неделе выходных: кому придется работать, сколько за это заплатят, и как решать конфликты с работодателем.