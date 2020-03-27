Если объявленные Владимиром Путиным внеочередные выходные выпадают на ваш отпуск, нерабочие дни в него не включаются, отпуск на эти дни не продлевается.



В среду, 25 марта, во время обращения к нации глава государства объявил, что с 28 марта по 5 апреля вся страна уходит на внеплановые выходные. Причиной такого решения стал коронавирус и угроза его массового распространения в стране.



Однако абсолютно всех сфер выходные не коснутся. На работу продолжат выходить сотрудники структур жизнеобеспечения, медицинских учреждений, аптек и магазинов. Также выходных не будет в учреждениях, обеспечивающих банковские и финансовые расчеты, у транспортников и органов власти всех уровней.



Если у вас остались вопросы, то посмотрите, что говорят юристы о неделе выходных: кому придется работать, сколько за это заплатят, и как решать конфликты с работодателем.