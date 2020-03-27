На следующей неделе в Новосибирске сократится количество общественного транспорта — с 28 марта по 5 апреля перевозчики перейдут в режим выходного дня.
— Выпуск подвижного состава на регулярные маршруты наземного пассажирского транспорта и в Новосибирском метрополитене будет осуществляться по плану выходного дня (на уровне 70% от установленного плана рабочего дня) с сохранением времени начала и окончания движения, предусмотренного расписанием, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Это сделано в связи с указом президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», объяснили в мэрии.
Метро также переходит в режим выходного дня — интервал между поездами будет от 6 до 14 минут. 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Владимир Путин заявил, что следующая неделя будет нерабочей для всех россиян, кроме экстренных служб, органов власти и тех, кто обеспечивает людей самым необходимым. В том числе будет работать транспорт.