На следующей неделе в Новосибирске сократится количество общественного транспорта — с 28 марта по 5 апреля перевозчики перейдут в режим выходного дня.



— Выпуск подвижного состава на регулярные маршруты наземного пассажирского транспорта и в Новосибирском метрополитене будет осуществляться по плану выходного дня (на уровне 70% от установленного плана рабочего дня) с сохранением времени начала и окончания движения, предусмотренного расписанием, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Это сделано в связи с указом президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», объяснили в мэрии.

