По данным оперативного штаба, за сутки число инфицированных коронавирусом в стране выросло на 196. Всего в стране 1036 пациентов с подтвержденным диагнозом, 45 вылечились, три человека погибли.

Вспышки коронавируса зафиксированы уже в 176 странах мира, Соединенные Штаты по числу заболевших обогнали Китай, откуда в свое время пришла инфекция. В США сейчас насчитывается почти 86 тысяч заболевших, в Китае — чуть меньше 82 тысяч . Замыкает тройку Италия — там с коронавирусом 80,5 тысячи человек. Общее число зараженных — свыше 532 тысяч человек. 122 тысячи вылечились, 21 тысяча человек, по данным ВОЗ, погибли.