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На сегодняшний день коронавирус проник уже в 176 стран мира

На сегодняшний день коронавирус проник уже в 176 стран мира

По данным оперативного штаба, за сутки число инфицированных коронавирусом в стране выросло на 196. Всего в стране 1036 пациентов с подтвержденным диагнозом, 45 вылечились, три человека погибли.

Вспышки коронавируса зафиксированы уже в 176 странах мира, Соединенные Штаты по числу заболевших обогнали Китай, откуда в свое время пришла инфекция. В США сейчас насчитывается почти 86 тысяч заболевших, в Китае — чуть меньше 82 тысяч. Замыкает тройку Италия — там с коронавирусом 80,5 тысячи человек. Общее число зараженных — свыше 532 тысяч человек. 122 тысячи вылечились, 21 тысяча человек, по данным ВОЗ, погибли.

Динамика заболеваемости коронавирусом в России с начала марта

Динамика заболеваемости коронавирусом в России с начала марта

Следующая неделя в России, напомним, объявлена выходной: работники выходят в отпуск с сохранением зарплаты, закрываются торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), кафе и прочие развлекательные комплексы. Изоляцией власти намереваются сдержать вспышку заболевания в России.

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