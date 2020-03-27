По данным оперативного штаба, за сутки число инфицированных коронавирусом в стране выросло на 196. Всего в стране 1036 пациентов с подтвержденным диагнозом, 45 вылечились, три человека погибли.
Вспышки коронавируса зафиксированы уже в 176 странах мира, Соединенные Штаты по числу заболевших обогнали Китай, откуда в свое время пришла инфекция. В США сейчас насчитывается почти
Следующая неделя в России, напомним, объявлена выходной: работники выходят в отпуск с сохранением зарплаты, закрываются торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), кафе и прочие развлекательные комплексы. Изоляцией власти намереваются сдержать вспышку заболевания в России.