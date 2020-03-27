«Будет выбегать человек в сомбреро и пончо»: что говорят в ресторанах и барах о возможном закрытии с 28 марта

Вчера, 27 марта, было опубликовано поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором органам власти в субъектах страны предписано, в частности, приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания. Исключение сделали только для дистанционной торговли.



НГС выяснил у местных рестораторов, как они намерены действовать в этой ситуации.

В Новосибирске пока запрет не наложили

Все новосибирские рестораторы, до которых удалось дозвониться НГС, заявили, что будут работать «до последнего» — то есть до появления однозначного запрета на местном уровне. Тем не менее, все ожидают, что, скорее всего, такой запрет будет наложен уже сегодня, так же, как это было сделано в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов.

