«Будет выбегать человек в сомбреро и пончо»: что говорят в ресторанах и барах о возможном закрытии с 28 марта

Вчера, 27 марта, было опубликовано поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором органам власти в субъектах страны предписано, в частности, приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания. Исключение сделали только для дистанционной торговли.
НГС выяснил у местных рестораторов, как они намерены действовать в этой ситуации.
В Новосибирске пока запрет не наложили
Все новосибирские рестораторы, до которых удалось дозвониться НГС, заявили, что будут работать «до последнего» — то есть до появления однозначного запрета на местном уровне. Тем не менее, все ожидают, что, скорее всего, такой запрет будет наложен уже сегодня, так же, как это было сделано в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов.
В пресс-службе Правительств Новосибирской области не смогли прокомментировать, будет ли принято какое-то решение на местном уровне, сообщив только, что пока такого документа нет.
Что говорят рестораторы
— Будем ждать официального решения местных властей, — говорит ресторатор Олег Ионко (сети «Аджики не жаль», Drovamuka и т.д.).
В заведениях, которыми управляет группа «Ясно Консалтинг» («Чучвара», «Хочу Пури», «Горячий цех» и т.д.) сообщили, что тоже ждут распоряжения областных властей, а что делать с собственными заведениями, собираются решить в ближайшие часы.
Владелец ряда заведений в торговых центрах (Buon Appetito, «Ваш Лаваш») Вагинак Оганнисян говорит, что формальный запрет на работу лучше, чем нынешняя ситуация.
— Посетителей почти нет, но мы должны платить аренду, зарплату. А так, по крайней мере, это будет ситуация форс-мажора, — говорит он.
Ищут новые возможности для бизнеса
Тем не менее, рестораторы уже ищут возможности продолжить работу в любом ещё доступном режиме. Руководитель и совладелец сети Kuzina Евгения Головкова говорит, что столичные заведения сети, скорее всего, придется закрыть вовсе, но в Новосибирске кондитерские будут работать в формате магазина — то есть только на вынос.
Совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау уже сегодня к обычной доставке запускает возможность забрать готовые блюда самостоятельно, не заходя в заведение.
— Будет выбегать человек в сомбреро и пончо и отдавать пакеты прямо в машину. К тому же мы уже завтра проводим первый выездной обед, когда повар приедет на место, доведет блюда до готовности и сервирует их на нормальной посуде, — говорит Прицкау.
В группе компаний Дениса Иванова останутся работать в режиме доставки Beerman, несколько заведений сети «Чашка Кофе», а так же Aziatish и BeerFactory. Здесь так же обещают организовать выезд шеф повара на дом.
- В эти дни особенным спросом пользуются наши полуфабрикаты: колбаски из Beerman, пельмени из #СибирьСибирь (лепятся сейчас в напряженном режиме). Многие гости предпочли запостить кофе для дома, - говорит руководитель группы авторских ресторанов группы Артур Ганагин.
Кто-то готов пойти на риск
Ещё один ресторатор на условиях анонимности признался, что вообще намерен попробовать работать «до первого штрафа».
— Даже если будет запрет, мы просто не будем запирать двери. Разумеется, мы уже приняли все меры предосторожности — это касается и более свободной рассадки гостей, и санитарной обработки поверхностей. Но закрыться совсем сейчас — это значит просто выставить работников на улицу. Продолжать платить зарплату при закрытых заведениях у нас нет возможности. Лучше сохранить работу хотя бы части сотрудников, — говорит ресторатор.
Что будет этим вечером
Сегодня, впрочем, заведения ждет настоящий аншлаг. Сразу в нескольких ресторанах и барах в центре НГС сообщили, что забронировать стол на вечер уже нельзя — всё занято.
— Разве что поздно могут освободиться столики, — говорит ресторатор Олег Ионко.
Ранее рестораторы рассказали о том, каково им работается в условиях обвального падения спроса. Если ещё на прошлой неделе количество посетителей сократилось на 20–30%, то сейчас этот показатель достиг в некоторых заведениях уже 80–90%.