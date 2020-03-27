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Тема дня Что закроют в Новосибирске с 28 марта
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«Будет выбегать человек в сомбреро и пончо»: что говорят в ресторанах и барах о возможном закрытии с 28 марта

Новосибирские рестораторы рассказали, что они будут делать после того, как им запретят работать

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Заведения Новосибирска скоро опустеют&nbsp;

Заведения Новосибирска скоро опустеют 

Вчера, 27 марта, было опубликовано поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором органам власти в субъектах страны предписано, в частности, приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания. Исключение сделали только для дистанционной торговли.

НГС выяснил у местных рестораторов, как они намерены действовать в этой ситуации.

В Новосибирске пока запрет не наложили

Все новосибирские рестораторы, до которых удалось дозвониться НГС, заявили, что будут работать «до последнего» — то есть до появления однозначного запрета на местном уровне. Тем не менее, все ожидают, что, скорее всего, такой запрет будет наложен уже сегодня, так же, как это было сделано в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов.

В пресс-службе Правительств Новосибирской области не смогли прокомментировать, будет ли принято какое-то решение на местном уровне, сообщив только, что пока такого документа нет.

Что говорят рестораторы

— Будем ждать официального решения местных властей, — говорит ресторатор Олег Ионко (сети «Аджики не жаль», Drovamuka и т.д.).

В заведениях, которыми управляет группа «Ясно Консалтинг» («Чучвара», «Хочу Пури», «Горячий цех» и т.д.) сообщили, что тоже ждут распоряжения областных властей, а что делать с собственными заведениями, собираются решить в ближайшие часы.

Владелец ряда заведений в торговых центрах (Buon Appetito, «Ваш Лаваш») Вагинак Оганнисян говорит, что формальный запрет на работу лучше, чем нынешняя ситуация.

— Посетителей почти нет, но мы должны платить аренду, зарплату. А так, по крайней мере, это будет ситуация форс-мажора, — говорит он.

Ищут новые возможности для бизнеса

Тем не менее, рестораторы уже ищут возможности продолжить работу в любом ещё доступном режиме. Руководитель и совладелец сети Kuzina Евгения Головкова говорит, что столичные заведения сети, скорее всего, придется закрыть вовсе, но в Новосибирске кондитерские будут работать в формате магазина — то есть только на вынос.

Совладелец ресторанов New Mexico и «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау уже сегодня к обычной доставке запускает возможность забрать готовые блюда самостоятельно, не заходя в заведение.

— Будет выбегать человек в сомбреро и пончо и отдавать пакеты прямо в машину. К тому же мы уже завтра проводим первый выездной обед, когда повар приедет на место, доведет блюда до готовности и сервирует их на нормальной посуде, — говорит Прицкау.

В группе компаний Дениса Иванова останутся работать в режиме доставки Beerman, несколько заведений сети «Чашка Кофе», а так же Aziatish и BeerFactory. Здесь так же обещают организовать выезд шеф повара на дом.

- В эти дни особенным спросом пользуются наши полуфабрикаты: колбаски из Beerman, пельмени из #СибирьСибирь (лепятся сейчас в напряженном режиме). Многие гости предпочли запостить кофе для дома, - говорит руководитель группы авторских ресторанов группы Артур Ганагин.

Кто-то готов пойти на риск

Ещё один ресторатор на условиях анонимности признался, что вообще намерен попробовать работать «до первого штрафа».

— Даже если будет запрет, мы просто не будем запирать двери. Разумеется, мы уже приняли все меры предосторожности — это касается и более свободной рассадки гостей, и санитарной обработки поверхностей. Но закрыться совсем сейчас — это значит просто выставить работников на улицу. Продолжать платить зарплату при закрытых заведениях у нас нет возможности. Лучше сохранить работу хотя бы части сотрудников, — говорит ресторатор.

Что будет этим вечером

Сегодня, впрочем, заведения ждет настоящий аншлаг. Сразу в нескольких ресторанах и барах в центре НГС сообщили, что забронировать стол на вечер уже нельзя — всё занято.

— Разве что поздно могут освободиться столики, — говорит ресторатор Олег Ионко.

Ранее рестораторы рассказали о том, каково им работается в условиях обвального падения спроса. Если ещё на прошлой неделе количество посетителей сократилось на 20–30%, то сейчас этот показатель достиг в некоторых заведениях уже 80–90%.

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