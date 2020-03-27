Сегодня, 27 марта, оперативный штаб Новосибирской области озвучил новые данные о ситуации с коронавирусом. По-прежнему коронавирусная инфекция подтверждена у пяти человек.



«55 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска», — говорится в сообщении оперштаба.



Отрицательные результаты анализов на коронавирус получили уже 30 человек, ещё для 20 тесты пока не готовы.



За прошедшие сутки четыре ребёнка с лёгкими признаками ОРВИ поступили в детскую больницу №3. В оперштабе уточняют, что они были в Таиланде.

