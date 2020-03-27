Балет на экране компьютера: этим вечером НОВАТ и НГС покажут спектакль и экскурсию (всё онлайн!)

Какие у вас планы на вечер этой пятницы? Грустить дома, читая бесконечные новости о коронавирусе? Это же скучно! Пока театры и кинотеатры закрываются один за другим, НОВАТ проведет трансляцию балета «Коппелия» — артисты выступят при пустом зале, а посмотреть спектакль можно будет на НГС.

Сегодня, 27 марта в 19.00, здесь мы запустим прямой эфир из НОВАТа. Добавьте напоминание в телефоне, чтобы точно не пропустить. Будет интересно: в антрактах вы увидите экскурсию по театру, которую проведет главный режиссер Вячеслав Стародубцев (когда еще вы могли бы прогуляться по коридорам НОВАТа и заглянуть в самые тайные уголки?).