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Балет на экране компьютера: этим вечером НОВАТ и НГС покажут спектакль и экскурсию (всё онлайн!)

Балет «Коппелия» начнётся в 19:00. Трансляция прямиком из Оперного театра будет идти на НГС

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Трансляцию балета «Коппелия» покажут уже сегодня вечером

Трансляцию балета «Коппелия» покажут уже сегодня вечером

Какие у вас планы на вечер этой пятницы? Грустить дома, читая бесконечные новости о коронавирусе? Это же скучно! Пока театры и кинотеатры закрываются один за другим, НОВАТ проведет трансляцию балета «Коппелия» — артисты выступят при пустом зале, а посмотреть спектакль можно будет на НГС.

Сегодня, 27 марта в 19.00, здесь мы запустим прямой эфир из НОВАТа. Добавьте напоминание в телефоне, чтобы точно не пропустить. Будет интересно: в антрактах вы увидите экскурсию по театру, которую проведет главный режиссер Вячеслав Стародубцев (когда еще вы могли бы прогуляться по коридорам НОВАТа и заглянуть в самые тайные уголки?).

— НОВАТ принял решение поддержать ценителей искусства и организовать показы спектаклей в прямом эфире при пустом зале — эффект присутствия создаст профессиональная многокамерная съёмка, — рассказывают в театре.

Посмотреть трансляцию можно прямо тут. Она начнется ровно в 19:00

Повтор записи эфира будет в 23:00.

Внимание! Трансляция также доступна на телеприставках телевидения «Электронного города».

Ранее НГС рассказывал, что делать с купленными билетами на спектакли, которые театры вынуждены были перенести или отменить в связи с коронавирусом.

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