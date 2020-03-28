Тарасенко приседает с женой на шее: как известные новосибирские спортсмены переживают пандемию

Спортивные мероприятия во всех странах отменены или отменяют. Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Известные спортсмены не унывают и продолжают тренировки — ряд новосибирских чемпионов заявили, что нацелены на победу.
Гимнаст Иван Стретович и борец греко-римского стиля Роман Власов заявили, что у них одна цель — победить в Токио, несмотря на перенос олимпиады. А боксёр Миша Алоян и хоккеист Владимир Тарасенко показали, как тренируются дома. Посмотрите на их вдохновляющий пример.
Судя по инстаграму обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко, он проводит дни в самоизоляции. Три дня назад он выложил небольшое видео, на котором он приседает дома с женой на шее.
— Олимпийские игры в Токио – 2020 перенесены на 2021-й! Цель одна, — написал в своём инстаграме серебряный призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро в командном первенстве и чемпион мира 2019 года в командном многоборье, гимнаст Иван Стретович. В комментариях его поддержали болельщики, которые уверены, что победа случится на год позже.
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года и двукратный чемпион мира, боксер Михаил Алоян призвал всех заниматься спортом дома.
— Друзья, все спортивные залы закрыты, поэтому призываю вас заниматься спортом в домашних условиях, соблюдайте правила антисептики и все меры предосторожности. Это не шутки, но, объединившись, мы победим коронавирус вместе. Дисциплина — мать победы! — написал 27 марта в своем инстаграме известный новосибирский чемпион.
Двухкратный олимпийский чемпион и двухкратный чемпион мира, борец греко-римского стиля Роман Власов высказался о переносе Олимпиады в Токио:
— Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год, по причине экстраординарных, всем понятных обстоятельств. Значит, лучше подготовимся и лучше выступим. Ждать и терпеть мы умеем.
Два дня назад двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий выложила фотографию с детьми после тренировки в Одинцовском парке в Московской области.
— Прогулки на свежем воздухе полезны для иммунитета. Мы с сыном катались, девушки гуляли. Всем здоровья и терпения!!! — пожелала всем олимпийская чемпионка.
Новосибирский лыжник Андрей Собакарёв, который выступает за сборную России, 7 дней назад тренировался на Алтае.
— Тренировка — идеальный способ включиться в день, всем советую! Осторожно: если переборщить, возможно получение обратного эффекта! — вдохновляет всех спортсмен.
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года и чемпионка мира 2011 года по сноуборду Алёна Заварзина 6 дней назад написала в «Инстаграме», что она изоляционист. Геометка у поста — маленький остров Балеал, в 3-х километрах к северу от Пениши, в западном регионе Португалии.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Минспорт и Минкульт региона заявили об отмене почти всех мероприятий в Новосибирской области, кроме контрольных или отборочных игр Олимпиады.
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