Тарасенко приседает с женой на шее: как известные новосибирские спортсмены переживают пандемию

Спортивные мероприятия во всех странах отменены или отменяют. Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Известные спортсмены не унывают и продолжают тренировки — ряд новосибирских чемпионов заявили, что нацелены на победу.

Гимнаст Иван Стретович и борец греко-римского стиля Роман Власов заявили, что у них одна цель — победить в Токио, несмотря на перенос олимпиады. А боксёр Миша Алоян и хоккеист Владимир Тарасенко показали, как тренируются дома. Посмотрите на их вдохновляющий пример.

Судя по инстаграму обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко, он проводит дни в самоизоляции. Три дня назад он выложил небольшое видео, на котором он приседает дома с женой на шее.