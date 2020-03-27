В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области сегодня рассказали, какие меры принимаются, чтобы защитить пожилых новосибирцев: они находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Кратко рассказываем об основных тезисах.



1. В министерстве труда и социального развития региона организовали горячую линию для пенсионеров — 8 800 100-00-82 .

2. Помощь пожилым оказывают социальные работники и волонтеры — они покупают им продукты, получают лекарства, относят письма, оплачивают комуслуги. Это сделано для того, чтобы пенсионеры не посещали сами общественные места и не подвергали себя риску.