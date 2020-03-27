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Люди старше 65 лет в группе риска

Люди старше 65 лет в группе риска

В Министерстве труда и социального развития Новосибирской области сегодня рассказали, какие меры принимаются, чтобы защитить пожилых новосибирцев: они находятся в группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Кратко рассказываем об основных тезисах.

1. В министерстве труда и социального развития региона организовали горячую линию для пенсионеров — 8 800 100-00-82.

2. Помощь пожилым оказывают социальные работники и волонтеры — они покупают им продукты, получают лекарства, относят письма, оплачивают комуслуги. Это сделано для того, чтобы пенсионеры не посещали сами общественные места и не подвергали себя риску.

3. С 18 марта министерством труда и соцразвития введены профилактические санмероприятия в стационарах учреждениях соцслужбы, в том числе и для пожилых. Сейчас ежедневно проверяют температуру и у сотрудников, и у проживающих.

4. Все комплексные центры социальной поддержки населения сегодня могут оказывать все свои услуги дистанционно.

5. Теперь любые документы в комплексные центры соцслужбы можно передать через социальных работников.

НГС следит в режиме онлайн за ситуацией с коронавирусом в Новосибирской области.

Сейчас на карантине находится более 4 тысячи жителей региона.

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