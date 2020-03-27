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Двери отделов полиции для простых людей временно закрыты. Но это вовсе не значит, что вы не сможете сообщить о преступлении

Двери отделов полиции для простых людей временно закрыты. Но это вовсе не значит, что вы не сможете сообщить о преступлении

С 27 марта новосибирская полиция временно приостанавливает личный приём граждан — это связано с пандемией коронавируса в стране и мире.

— Полиция работает в обычном режиме. Речь идет о личном приеме граждан. Когда граждане записываются на прием к руководителю. Они также могут подавать заявление, они принимаются не в ходе личного приема, а электронным способом, по почте. Исключается личная встреча заявителя и лица, которое будет рассматривать, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел РФ.

ГИБДД также переходит на особый режим работы из-за коронавируса. Полицейские перестанут приглашать людей в свои автомобили, регистрация транспортных средств теперь будет осуществляться только по предварительной записи.

Всю актуальную информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе и стране мы собираем в режиме онлайн.

У вас есть важные подробности? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

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