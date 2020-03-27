Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел РФ.



ГИБДД также переходит на особый режим работы из-за коронавируса. Полицейские перестанут приглашать людей в свои автомобили, регистрация транспортных средств теперь будет осуществляться только по предварительной записи.



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