С 27 марта новосибирская полиция временно приостанавливает личный приём граждан — это связано с пандемией коронавируса в стране и мире.
— Полиция работает в обычном режиме. Речь идет о личном приеме граждан. Когда граждане записываются на прием к руководителю. Они также могут подавать заявление, они принимаются не в ходе личного приема, а электронным способом, по почте. Исключается личная встреча заявителя и лица, которое будет рассматривать, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России либо оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел РФ.
ГИБДД также переходит на особый режим работы из-за коронавируса. Полицейские перестанут приглашать людей в свои автомобили, регистрация транспортных средств теперь будет осуществляться только по предварительной записи.
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