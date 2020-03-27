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Через проволоку у воинской части вошли в лес: волонтёры рассказали, как искали заблудившуюся пару

В лесу Анастасия Карих и Максим Иванов встретили прохожих, которые вывели их в Пашино

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Волонтёры выезжали в лес для активных поисков пропавших

Волонтёры выезжали в лес для активных поисков пропавших

Ночью 27 марта 19-летние Анастасия Карих и Максим Иванов, пропавшие в лесу Калининского района в Новосибирске, найдены живыми.

— Ребята рассказали, что встретили двоих путников, они их вывели до Пашино, и они уже дома, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Активные поиски Карих и Иванова были объявлены ночью 27 марта. Сначала их искали три спасателя и полицейский, потом к активным поискам подключились волонтёры.

— Что известно: доехали до конечной 53 маршрутки, решили срезать дорогу, пошли по рельсам, через колючую проволоку у воинской части вошли в лес, — уточнила Лиманская.

В конце прошлой недели в Кировском районе появилось сообщение о том, что пропал подросток. Его нашли в тот же день.

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объявлены поиски«Лиза Алерт»
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