Через проволоку у воинской части вошли в лес: волонтёры рассказали, как искали заблудившуюся пару

Ночью 27 марта 19-летние Анастасия Карих и Максим Иванов, пропавшие в лесу Калининского района в Новосибирске, найдены живыми.



— Ребята рассказали, что встретили двоих путников, они их вывели до Пашино, и они уже дома, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Активные поиски Карих и Иванова были объявлены ночью 27 марта. Сначала их искали три спасателя и полицейский, потом к активным поискам подключились волонтёры.

— Что известно: доехали до конечной 53 маршрутки, решили срезать дорогу, пошли по рельсам, через колючую проволоку у воинской части вошли в лес, — уточнила Лиманская.