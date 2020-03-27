в Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника областного управления по обеспечению деятельности мировых судей 65-летнего Виктора Чиркунова.



— Поступило уголовное дело по обвинению Чиркунова в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 Уголовного кодекса РФ, — сообщают в пресс-службе Центрального районного суда.



Дело на Чиркунова заведено ещё в июне 2018 года. По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год чиновник подписывал госконтракты на сумму более 9 миллионов рублей с ООО «МаленГрупп», зная о том, компания не сможет их исполнить. По версии следствия, Чиркунов утверждал накладные о закупке кондиционеров, компьютеров и оргтехники, которые по факту не были поставлены. Тем самым чиновник причинил ущерб бюджету в 4,7 миллиона рублей.