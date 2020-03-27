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Криминал

Новосибирский суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования флориста

Мужчина сам явился с повинной в полицию после того, как увидел себя в СМИ

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Подозреваемый сам явился с повинной в полицию

Подозреваемый сам явился с повинной в полицию

Калининский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в попытке изнасилования, который 17 марта, угрожая ножом, напал на флориста. Видео происшествия было опубликовано в том числе и на НГС, а владелица салона рассказала подробности той ночи.

— Органами предварительного расследования Жикин А.А. подозревается в том, что, находясь в цветочном салоне, совершил покушение на изнасилование флориста цветочного салона с угрозой убийством, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда города Новосибирска.

Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (Попытка изнасилования).

В середине марта ещё одно нападение было совершено на другую жительницу Новосибирска — мужчина, с которым она познакомилась в интернете, пришёл к ней в гости, пригрозил пистолетом и забрал деньги.

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судизнасилование
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