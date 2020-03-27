Госдума опубликовала текст правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях — там говорится о размере штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания.



Так, граждане будут платить штраф от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица — от 300 до 500 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц планируют ввести от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Такие поправки предлагается внести в статью 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

