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Госдума предлагает штрафовать за нарушение карантина

Госдума предлагает штрафовать за нарушение карантина

Госдума опубликовала текст правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях — там говорится о размере штрафа за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания.

Так, граждане будут платить штраф от 150 до 300 тысяч рублей, должностные лица — от 300 до 500 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц планируют ввести от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Такие поправки предлагается внести в статью 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

НГС ведёт онлайн-репортаж о ситуации с коронавирусом в регионе — всю самую новую информацию смотрите здесь. В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу рассказали о том, как чувствуют себя заболевшие пациентки. Все они недавно вернулись из стран Европы.

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