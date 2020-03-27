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В магазинах Новосибирска просят соблюдать дистанцию в один метр: хроника COVID-19

Мы ведём онлайн-репортаж о происходящем. Решения властей, свежие цифры, опросы горожан и не только

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На утро 27 марта в Новосибирске по-прежнему 5 человек, больных коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.

Как ситуация изменится сегодня? Всю актуальную информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе и стране мы собираем в режиме онлайн.

У вас есть важные подробности? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.

Также просим обратиться людей, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом (или оказались в трудном положении), и тех, кого работодатели отправляют в неоплачиваемые отпуска. Можно связаться с редакцией НГС и рассказать свою историю анонимно.

Алёна Истомина

С 27 марта новосибирская полиция временно приостанавливает личный приём граждан — это связано с пандемией коронавируса в стране и мире.

— Полиция работает в обычном режиме. Речь идет о личном приеме граждан. Когда граждане записываются на прием к руководителю. Они также могут подавать заявление, они принимаются не в ходе личного приема, а электронном способом, по почте. Исключается личная встреча заявителя и лица, которое будет рассматривать, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Мария Тищенко

Лекторий-бар «ПОТОК» объявил, что настал день, когда эпидемия коснулась и их: со следующей недели они вынуждены закрыться.

— Мы осознаем социальную ответственность за организацию публичных мероприятий и не хотим рисковать чужим здоровьем с одной стороны, а с другой — коммерческих заказов практически нет, оптимисты переносят мероприятия на август, пессимисты — на будущий год. Поэтому мы закрываемся до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Надеюсь, что это временно, — рассказала журналисту НГС руководитель площадки Варвара Косман.

Алёна Истомина

В редакцию НГС обратились родители учеников школы №207 на Родниках, которые обеспокоены тем, что всех детей обязывают прийти сегодня в медицинский кабинет, чтобы забрать прививочные сертификаты.

— Никого не обязывают, — пояснила корреспонденту НГС директор школы Валентина Вержук. — Если кому нужен сертификат о состоянии здоровья, они могут получить. Никого не обязывают, так им и скажите, если вам ещё будут звонить. Потому что у нас некоторые пошли прививки от клеща ставить и у них спрашивают сертификат, сертификат в школе, идите сертификат возьмите. Они дали два дня, медики написали, что сегодня-завтра, кому нужно, те пусть придут и получат сертификат.

Александра Бруня

Новосибирские врачи в борьбе с эпидемией.

Алёна Истомина

Сегодня утром вот такое объявление появилось при входе в магазин разливных напитков на Каменской.

Магазин разливных напитков на Каменской

Магазин разливных напитков на Каменской

Мария Тищенко

Минздрав РФ решил сделать процедуру регистрации медизделий для диагностики коронавирусной инфекции максимально ускоренной в сложившейся ситуации.

Алёна Истомина

— Я в декрете, мне не страшно. В больницах бываю и там намного страшнее, чем тут. В больнице, особенно когда на тебя кашляют, больше вероятности заразиться коронавирусом. И вообще, я думаю, что он нас обойдёт. У меня муж кассиром работает в «Пятёрочке», тысячи людей пропускает. И ничего. Сегодня мы просто расписались, решили прогуляться. А так мы часто тут бываем. Мы и ребёнка водим с собой, не боимся ничего. Чего бояться? До сюда пока не дойдет. Мне всё равно, что у нас закроют, не закроют, я скоро в роддом поеду. С пеленками буду возиться всё равно. А так — в парке будем гулять, мы живем рядом с Березовой рощей, — жительница Новосибирска Алёна объяснила корреспонденту НГС почему она не боится гулять по торговым центрам.

Алёна и Сергей часто бывают в общественных местах

Алёна и Сергей часто бывают в общественных местах

Алёна Истомина

Новосибирцы начали пугать друг друга сообщениями, что полиция начнёт штрафовать за прогулки детей в торговых центрах. Объясняем, правда ли это.

Алёна Истомина

В заведениях общественного питания уже сейчас стало на треть меньше посетителей. Обороты заведений уже упали на треть - и это не предел. Карантин и опасность от распространения коронавируса ударят не только по бизнесменам. Работы могут лишиться сотни поваров, официантов, уборщиков. Руководители новосибирских ресторанов рассказали, чего ждут от сложившейся ситуации с коронавирусом.

Алёна Истомина

В торговых центрах Новосибирска, которым пока просто рекомендовали закрыться, посетителей меньше не стало - НГС поговорили с новосибирцами о том, почему они не боятся коронавируса и как будут развлекаться, если на следующей неделе в городе введут тотальный карантин.

Алёна Истомина

Напомним, 25 марта Владимир Путин в своём экстренном обращении к стране из-за коронавируса попросил предусмотреть возможность кредитных каникул как по потребительским, так и по ипотечным займам. По мнению президента, если месячный доход человека резко сократился — на 30% и больше, то у него должно быть право временно приостановить обслуживание долга и пролонгировать его. До этого Центробанк уже рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям помогать реструктурировать долги заёмщикам, которые заболеют коронавирусной инфекцией. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала, какие банки готовы к ипотечным каникулам из-за коронавируса и коснётся ли это тех новосибирцев, кто не заболеет, но потеряет из-за эпидемии работу. Почитать об этом подробней вы можете здесь.

Алёна Истомина

Писатель Борис Акунин сообщил в своем фейсбуке, что заразился коронавирусом.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями, — написал он. — (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)».

Алёна Истомина

У Льва Лещенко улучшилось состояние - однако, артист по-прежнему ещё пока в реанимации Коммунарки. Завтра-послезавтра его должны отправить в обычную палату, где он продолжит лечение вместе с супругой.

Лещенко приняли с диагнозом воспаление легких, позже ему стало хуже, развился отёк легких. В тяжёлом состоянии певца перевели в реанимацию, где провели интенсивную терапию. У него был подтверждён коронавирус.

Алёна Истомина

Госдума опубликовала текст правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях - предлагается ввести штраф от 150 до 300 тысяч рублей для физических лиц за нарушение карантинного режима. Должностные лица должны будут заплатить за нарушение карантина от 300 до 500 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц планируют ввести от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Алёна Истомина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс - они не будут работать до 1 июня. Также премьер поручил с 28 марта по 5 апреля приостановить деятельность общепита, кроме дистанционной торговли — доставки.

Алёна Истомина

Мы собрали новости о коронавирусе за 26 марта. Оперативный штаб Новосибирской области ночью не сообщал о новых заболевших, их в регионе по-прежнему 5.

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