В магазинах Новосибирска просят соблюдать дистанцию в один метр: хроника COVID-19

На утро 27 марта в Новосибирске по-прежнему 5 человек, больных коронавирусом. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах.



Как ситуация изменится сегодня? Всю актуальную информацию о коронавирусной инфекции в нашем регионе и стране мы собираем в режиме онлайн.

У вас есть важные подробности? Сообщите об этом в редакцию НГС по телефону (можно анонимно): +7 923 157-00-00 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram) либо пишите на почту news@ngs.ru.



Также просим обратиться людей, которые потеряли работу из-за ситуации с коронавирусом (или оказались в трудном положении), и тех, кого работодатели отправляют в неоплачиваемые отпуска. Можно связаться с редакцией НГС и рассказать свою историю анонимно.