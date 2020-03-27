В магазинах Новосибирска просят соблюдать дистанцию в один метр: хроника COVID-19

С 27 марта новосибирская полиция временно приостанавливает личный приём граждан — это связано с пандемией коронавируса в стране и мире.
— Полиция работает в обычном режиме. Речь идет о личном приеме граждан. Когда граждане записываются на прием к руководителю. Они также могут подавать заявление, они принимаются не в ходе личного приема, а электронном способом, по почте. Исключается личная встреча заявителя и лица, которое будет рассматривать, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Лекторий-бар «ПОТОК» объявил, что настал день, когда эпидемия коснулась и их: со следующей недели они вынуждены закрыться.
— Мы осознаем социальную ответственность за организацию публичных мероприятий и не хотим рисковать чужим здоровьем с одной стороны, а с другой — коммерческих заказов практически нет, оптимисты переносят мероприятия на август, пессимисты — на будущий год. Поэтому мы закрываемся до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Надеюсь, что это временно, — рассказала журналисту НГС руководитель площадки Варвара Косман.
В редакцию НГС обратились родители учеников школы №207 на Родниках, которые обеспокоены тем, что всех детей обязывают прийти сегодня в медицинский кабинет, чтобы забрать прививочные сертификаты.
— Никого не обязывают, — пояснила корреспонденту НГС директор школы Валентина Вержук. — Если кому нужен сертификат о состоянии здоровья, они могут получить. Никого не обязывают, так им и скажите, если вам ещё будут звонить. Потому что у нас некоторые пошли прививки от клеща ставить и у них спрашивают сертификат, сертификат в школе, идите сертификат возьмите. Они дали два дня, медики написали, что сегодня-завтра, кому нужно, те пусть придут и получат сертификат.
Новосибирские врачи в борьбе с эпидемией.
Сегодня утром вот такое объявление появилось при входе в магазин разливных напитков на Каменской.
Минздрав РФ решил сделать процедуру регистрации медизделий для диагностики коронавирусной инфекции максимально ускоренной в сложившейся ситуации.
— Я в декрете, мне не страшно. В больницах бываю и там намного страшнее, чем тут. В больнице, особенно когда на тебя кашляют, больше вероятности заразиться коронавирусом. И вообще, я думаю, что он нас обойдёт. У меня муж кассиром работает в «Пятёрочке», тысячи людей пропускает. И ничего. Сегодня мы просто расписались, решили прогуляться. А так мы часто тут бываем. Мы и ребёнка водим с собой, не боимся ничего. Чего бояться? До сюда пока не дойдет. Мне всё равно, что у нас закроют, не закроют, я скоро в роддом поеду. С пеленками буду возиться всё равно. А так — в парке будем гулять, мы живем рядом с Березовой рощей, — жительница Новосибирска Алёна объяснила корреспонденту НГС почему она не боится гулять по торговым центрам.
Новосибирцы начали пугать друг друга сообщениями, что полиция начнёт штрафовать за прогулки детей в торговых центрах. Объясняем, правда ли это.
В заведениях общественного питания уже сейчас стало на треть меньше посетителей. Обороты заведений уже упали на треть - и это не предел. Карантин и опасность от распространения коронавируса ударят не только по бизнесменам. Работы могут лишиться сотни поваров, официантов, уборщиков. Руководители новосибирских ресторанов рассказали, чего ждут от сложившейся ситуации с коронавирусом.
В торговых центрах Новосибирска, которым пока просто рекомендовали закрыться, посетителей меньше не стало - НГС поговорили с новосибирцами о том, почему они не боятся коронавируса и как будут развлекаться, если на следующей неделе в городе введут тотальный карантин.
Напомним, 25 марта Владимир Путин в своём экстренном обращении к стране из-за коронавируса попросил предусмотреть возможность кредитных каникул как по потребительским, так и по ипотечным займам. По мнению президента, если месячный доход человека резко сократился — на 30% и больше, то у него должно быть право временно приостановить обслуживание долга и пролонгировать его. До этого Центробанк уже рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям помогать реструктурировать долги заёмщикам, которые заболеют коронавирусной инфекцией. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала, какие банки готовы к ипотечным каникулам из-за коронавируса и коснётся ли это тех новосибирцев, кто не заболеет, но потеряет из-за эпидемии работу. Почитать об этом подробней вы можете здесь.
Писатель Борис Акунин сообщил в своем фейсбуке, что заразился коронавирусом.
«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями, — написал он. — (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)».
У Льва Лещенко улучшилось состояние - однако, артист по-прежнему ещё пока в реанимации Коммунарки. Завтра-послезавтра его должны отправить в обычную палату, где он продолжит лечение вместе с супругой.
Лещенко приняли с диагнозом воспаление легких, позже ему стало хуже, развился отёк легких. В тяжёлом состоянии певца перевели в реанимацию, где провели интенсивную терапию. У него был подтверждён коронавирус.
Госдума опубликовала текст правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях - предлагается ввести штраф от 150 до 300 тысяч рублей для физических лиц за нарушение карантинного режима. Должностные лица должны будут заплатить за нарушение карантина от 300 до 500 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц планируют ввести от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс - они не будут работать до 1 июня. Также премьер поручил с 28 марта по 5 апреля приостановить деятельность общепита, кроме дистанционной торговли — доставки.
Мы собрали новости о коронавирусе за 26 марта. Оперативный штаб Новосибирской области ночью не сообщал о новых заболевших, их в регионе по-прежнему 5.