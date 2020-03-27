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Кафе и ресторанам можно будет работать только на доставку

Кафе и ресторанам можно будет работать только на доставку

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс, сказано в распоряжении, которое опубликовано на сайте правительства. Они не будут работать до 1 июня.

Также премьер поручил с 28 марта по 5 апреля приостановить деятельность общепита, кроме дистанционной торговли — доставки.

— Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, — сказано в документе.

Продлить проживание будет нельзя. А тем, кто уже находится в санатории или детском лагере, обеспечат условия самоизоляции и питание.

Ранее Владимир Путин объявил, что вся следующая неделя будет нерабочей. И подписал закон, который позволяет фиксировать цены на лекарства во время эпидемии.

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Михаил Мишустинвсе о коронавирусе
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