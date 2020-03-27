Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу детских лагерей, санаториев, горнолыжных трасс, сказано в распоряжении, которое опубликовано на сайте правительства. Они не будут работать до 1 июня.



Также премьер поручил с 28 марта по 5 апреля приостановить деятельность общепита, кроме дистанционной торговли — доставки.

— Временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, — сказано в документе.

