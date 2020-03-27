Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству регулировать цены на лекарства и медицинские изделия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фиксировать цену на медикаменты будут при угрозе эпидемий, во время введения режима чрезвычайной ситуации и если в нескольких регионах России за 30 дней стоимость лекарств вырастет больше чем на 30%. В таком случае правительство сможет зафиксировать цены на лекарства и медицинские изделия на срок до 90 дней.
Новый закон меняет статью 60 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
25 марта Владимир Путин объявил, что вся следующая неделя будет нерабочей, всё из-за коронавируса.