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Также правительство сможет установить предельные размеры розничных и оптовых надбавок к ценам

Также правительство сможет установить предельные размеры розничных и оптовых надбавок к ценам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству регулировать цены на лекарства и медицинские изделия, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фиксировать цену на медикаменты будут при угрозе эпидемий, во время введения режима чрезвычайной ситуации и если в нескольких регионах России за 30 дней стоимость лекарств вырастет больше чем на 30%. В таком случае правительство сможет зафиксировать цены на лекарства и медицинские изделия на срок до 90 дней.

Новый закон меняет статью 60 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

25 марта Владимир Путин объявил, что вся следующая неделя будет нерабочей, всё из-за коронавируса.

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