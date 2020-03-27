В Новосибирске парень с девушкой ушли в лес и заблудились

Ночью в пятницу, 27 марта, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиск 19-летних Анастасии Карих и Максима Иванова.
— 26 марта 2020 года ушли в лес в Калининском районе города Новосибирск и заблудились, — говорится в сообщении отряда.
Сейчас волонтёры собираются возле жилого комплекса «Крылья», чтобы начать поиск в 01:30.
Если вам известно о местонахождении пропавших, сообщите в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52.
В конце прошлой недели в Кировском районе появилось сообщение о том, что пропал подросток. Его нашли в тот же день.