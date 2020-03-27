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Песни появились в официальной группе музыкантов во «ВКонтакте»&nbsp; в четверг вечером

Песни появились в официальной группе музыкантов во «ВКонтакте»  в четверг вечером

Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый мини-альбом, который называется «Среди них ты». Новые песни появились в официальной группе новосибирских музыкантов во «ВКонтакте» вечером 26 марта.

В альбом вошло четыре песни: «Среди них ты» (а также медленная версия этой композиции), «Пустые дни» и «Конокрад 2020».

— Представляем вашему вниманию наш новый макси-сингл, не болейте! — написали музыканты в своей группе во «ВКонтакте».

В сентябре прошлого года альбом группы «Шоу-бизнес» попал в топ-100 Apple Music.

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музыкальная группа"Буерак"
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