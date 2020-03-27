Новосибирская постпанк-группа «Буерак» выпустила новый мини-альбом, который называется «Среди них ты». Новые песни появились в официальной группе новосибирских музыкантов во «ВКонтакте» вечером 26 марта.

В альбом вошло четыре песни: «Среди них ты» (а также медленная версия этой композиции), «Пустые дни» и «Конокрад 2020».

— Представляем вашему вниманию наш новый макси-сингл, не болейте! — написали музыканты в своей группе во «ВКонтакте».