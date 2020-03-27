В проекте «Фронтовой инстаграм» мы публикуем снимки с Великой Отечественной войны из семейных архивов наших читателей, чьи предки ковали победу над нацистской Германией. Живые, непарадные фото, сделанные на привале в длинном марш-броске, возле боевых машин, на руинах Рейхстага, по частице воссоздают историю и атмосферу тех времен. Первые материалы проекта уже вышли, а еще мы запустили в инстаграме паблик «Первый фронтовой», где собираем самые яркие фронтовые истории со всей страны, — подписывайтесь!



Проект «Маленький, но гордый бизнес», который мы скоро запустим, рассказывает о жителях российских городов, которые решились открыть собственное дело — и не прогадали. Об их успехах и неудачах, об их мотивации продолжать свой бизнес, несмотря ни на что. Мы считаем, что сейчас такому бизнесу как никогда нужна наша поддержка.



В число победителей первой волны конкурса также вошли такие крупные российские медиа, как «Лента.ру», «Комсомольская правда» и «Фонтанка». Лучшие проекты выбирал наблюдательный совет, который возглавляет глава администрации президента РФ Сергей Кириенко. В набсовет вошли гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко, видеоблогер Амиран Сардаров и другие.

