Проекты Сети городских порталов «Фронтовой инстаграм» и «Маленький, но гордый бизнес» выиграли гранты Института развития интернета. Всего на конкурс грантов было подано больше тысячи заявок от медиа со всей страны, независимое жюри выбрало из них 65 лучших проектов.
Победители первой волны конкурса получат от Института развития интернета финансирование на общую сумму в 1,5 млрд рублей — ощутимая поддержка для российских медиа в условиях нынешнего кризиса. Задача конкурса — поддержать интернет-проекты для молодежи.
В проекте «Фронтовой инстаграм» мы публикуем снимки с Великой Отечественной войны из семейных архивов наших читателей, чьи предки ковали победу над нацистской Германией. Живые, непарадные фото, сделанные на привале в длинном марш-броске, возле боевых машин, на руинах Рейхстага, по частице воссоздают историю и атмосферу тех времен. Первые материалы проекта уже вышли, а еще мы запустили в инстаграме паблик «Первый фронтовой», где собираем самые яркие фронтовые истории со всей страны, — подписывайтесь!
Проект «Маленький, но гордый бизнес», который мы скоро запустим, рассказывает о жителях российских городов, которые решились открыть собственное дело — и не прогадали. Об их успехах и неудачах, об их мотивации продолжать свой бизнес, несмотря ни на что. Мы считаем, что сейчас такому бизнесу как никогда нужна наша поддержка.
В число победителей первой волны конкурса также вошли такие крупные российские медиа, как «Лента.ру», «Комсомольская правда» и «Фонтанка». Лучшие проекты выбирал наблюдательный совет, который возглавляет глава администрации президента РФ Сергей Кириенко. В набсовет вошли гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Rambler Group Рафаэль Абрамян, режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Александр Цыпкин, замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко, видеоблогер Амиран Сардаров и другие.
Больше половины заявок первой волны пришлись на видеоконтент (58%), остальные 40% — проекты в блогосфере (17%), игры и ПО (14%), спецпроекты в СМИ (11%).
— Конкурс вызвал настоящий ажиотаж — на него поступило в четыре раза больше заявок, чем мы рассчитывали. Общая сумма, которую запросили заявители, составила почти 25 миллиардов рублей, что в восемь раз превысило совокупный лимит субсидии на производство контента в текущем году. Активное участие принимали регионы, особенно участники Центрального федерального округа, на которые приходится 75% всех заявок, — рассказал генеральный директор ИРИ Антон Ключкин.
На первоначальном этапе заявки оценивали независимые эксперты, после этого отбор продолжил конкурсный комитет, а окончательные результаты утвердил наблюдательный совет.
— Мы искренне благодарны всем экспертам, которые оценивали заявки на разных этапах, подчеркну, в предельно сжатые сроки. Это очень опытные люди, безусловные профессионалы в своей области, которые понимают, насколько проект может быть востребован и интересен аудитории, какой отклик вызовет, — подчеркнул Клочкин.
Прием второй волны заявок на финансирование медиапроектов начнется в конце апреля. Подать их можно будет на сайте ИРИ.