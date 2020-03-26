Вечером в четверг, 26 марта, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил, что в регионе нет новых случаев заболевания, однако людей в карантине стало больше.

— Под медицинским наблюдением находится 4359 жителей региона. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у них нет. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения в настоящий момент 1420 человек, — говорится в сообщении.