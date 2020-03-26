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Новых случаев заболевания в регионе нет

Новых случаев заболевания в регионе нет

Вечером в четверг, 26 марта, оперативный штаб Новосибирской области по коронавирусу сообщил, что в регионе нет новых случаев заболевания, однако людей в карантине стало больше.

— Под медицинским наблюдением находится 4359 жителей региона. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Признаков ОРВИ у них нет. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения в настоящий момент 1420 человек, — говорится в сообщении.

Вчера в Новосибирской области на карантине было только 3817 жителей.

Все пациентки с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» сейчас находятся в инфекционной больнице. Также в оперштабе добавили, что в регионе за сутки ОРВИ и гриппом заболели 2822 человек, 57 из них госпитализировали.

Мы ведём онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

Вчера Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. Однако некоторым всё-таки придётся ходить на работу.

Позже губернатор Андрей Травников сообщил, что детские сады в регионе переходят на режим дежурных групп.

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коронавирус в Новосибирске
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