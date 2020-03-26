В Магнитогорске вечером в четверг, 26 марта, произошли взрывы в жилом доме. Об этом сообщают очевидцы происшествия.



— По предварительной информации, произошёл хлопок бытового газа в многоквартирном многоэтажном доме, — сообщили 74.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, в том числе полицейские.



По последним данным, погибли два человека. Взрыв задел несколько квартир.