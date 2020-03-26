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Взрыв произошел вечером 26 марта

Взрыв произошел вечером 26 марта

В Магнитогорске вечером в четверг, 26 марта, произошли взрывы в жилом доме. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

— По предварительной информации, произошёл хлопок бытового газа в многоквартирном многоэтажном доме, — сообщили 74.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, в том числе полицейские.

По последним данным, погибли два человека. Взрыв задел несколько квартир.

Эпицентр находился в квартире № 74, где в тот момент оставалась пожилая женщина и ребёнок полутора лет. Ребёнка, по предварительным данным, удалось спасти, о судьбе женщины пока ничего неизвестно, пишет Baza.

Наши коллеги из 74.RU ведут онлайн-трансляцию, ищите в ней последние подробности.

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