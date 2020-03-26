В четверг, 26 марта, в Новосибирской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе всё также остаётся пять заразившихся. Все пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.
- Собрали актуальный фоторепортаж о том, как в Новосибирске дезинфицируют общественный транспорт.
- В оперштабе Новосибирской области по коронавирусу рассказали о том, как чувствуют себя заболевшие пациентки. Все они недавно вернулись из стран Европы.
- Показываем, что происходит в торговых центрах города. Людей стало меньше, гардеробы закрыты, но карантина работники ТЦ не боятся.
- За сутки в России выявлено 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- С 27 марта Россия прекращает всё авиасообщение с другими странами. Исключение сделают только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа.
- Объясняем, как будет работать новосибирский метрополитен на следующей неделе. Поезда придётся ждать дольше, чем обычно.
- Журналист НГС рассказала, как сдавать билеты на спектакли, которые отменили или перенесли из-за коронавируса.
- Провели онлайн-трансляцию из правительства Новосибирской области, где губернатор Андрей Травников рассказал, как регион будет жить на следующей неделе. Например, детские сады перейдут на режим дежурных групп.
- Новосибирцы начали пугать друг друга сообщениями, что полиция начнёт штрафовать за прогулки детей в торговых центрах. Объясняем, правда ли это.
- В заведениях общественного питания уже сейчас стало на треть больше посетителей. Руководители новосибирских ресторанов рассказали, чего ждут от сложившейся ситуации с коронавирусом.
- ГИБДД России переходит на особый режим работы из-за коронавируса. Полицейские перестанут приглашать людей в свои автомобили, регистрация транспортных средств теперь будет осуществляться только по предварительной записи.
- Юрист объяснил, кто будет работать на следующей неделе, которую Владимир Путин объявил выходной, и сколько за это заплатят.
- Пассажирка, летевшая рейсом из Москвы с заражённой коронавирусом, рассказала, как добивалась анализа.
- В оперштабе рассказали, что в Новосибирской области сейчас почти 4,5 тысячи человек находятся на карантине.
- Вчера стало известно, что пятая пациентка из Новосибирской области с подтверждённым коронавирусом, прилетела из Великобритании.
НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.