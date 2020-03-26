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Сегодня в регионе не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом

Сегодня в регионе не выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусом

В четверг, 26 марта, в Новосибирской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе всё также остаётся пять заразившихся. Все пациенты находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

  • За сутки в России выявлено 182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
  • Новосибирцы начали пугать друг друга сообщениями, что полиция начнёт штрафовать за прогулки детей в торговых центрах. Объясняем, правда ли это.
  • ГИБДД России переходит на особый режим работы из-за коронавируса. Полицейские перестанут приглашать людей в свои автомобили, регистрация транспортных средств теперь будет осуществляться только по предварительной записи.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с вирусом в регионе.

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коронавирус в Новосибирске
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