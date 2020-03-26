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Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу

Появились подробности о ДТП, которое произошло в Кировском районе Новосибирска в четверг, 26 марта. Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе.

— В 17:50 водитель 1964 года рождения на автомобиле Nissan Sunny двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Чигорина в сторону улица Тюменской, у дома номер 1 по улице Сержанта Коротаева совершен наезд на женщину, которая получила травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ГИБДД Новосибирска добавили, что экипаж полиции сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

Обновлено. В ГИБДД уточнили, что женщина скончалась в больнице.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157-00-00.

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