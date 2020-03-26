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Женщина переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

Женщина переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода

Вечером в четверг, 26 марта, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что ДТП произошло на улице Комсомольской.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС эту информацию подтвердили.

— По предварительной информации, около 19 часов на улице Комсомольской на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на пешехода-женщину, — рассказали в ведомстве.

Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 (923) 157-00-00.

На прошлой неделе машина влетела в толпу пешеходов на площади Калинина.

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дтпводитель сбил пешехода
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