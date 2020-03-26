Вечером в четверг, 26 марта, в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что ДТП произошло на улице Комсомольской.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС эту информацию подтвердили.
— По предварительной информации, около 19 часов на улице Комсомольской на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на пешехода-женщину, — рассказали в ведомстве.
Информация о состоянии пострадавшей уточняется.
Если вы стали свидетелем аварии, сделали фото, или ваш видеорегистратор запечатлел момент аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру:
На прошлой неделе машина влетела в толпу пешеходов на площади Калинина.