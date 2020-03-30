«Уж точно не гречка»: новосибирцы — о том, какими продуктами закупятся перед карантином (опрос)

Мы попросили наших подписчиков в социальных сетях написать топ-3 продукта, которые обязательно должны быть у них дома и в холодильнике во время карантина. Полностью все ответы можно почитать в нашем Instagram под этим постом, а самые интересные вы найдете ниже.



«Три — это мало. Минимум 20 наименований. Разнообразить как-то серые будни и питаться вкусно и правильно», — пишет читательница под ником Svetlyachoknsk.

Кто-то в панике закупался гречкой, но некоторые люди предпочитают другие продукты:



«Вот уж точно не гречка, люблю её, но есть часто надоедает. А вот без кисломолочки никуда, но её запасти сложно, хорошее быстро портится», — делится своим мнением читатель под ником dioeraclea в Инстаграме.

Кому-то этих трех продуктов достаточно для готовки на весь карантин. Комментирует пользователь Денис Герасимов:



«Мясо, картошка и хлеб. А больше мне ничего и не надо. Из такого набора можно тысячи разнообразных и сытных блюд готовить хоть каждый день».

А есть и те, кто не теряет оптимизма, несмотря на карантин. Читатель Александр Гофман делится своими планами:

