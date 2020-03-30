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«Уж точно не гречка»: новосибирцы — о том, какими продуктами закупятся перед карантином (опрос)

Без каких продуктов сибирякам будет трудно сидеть дома? Мы спросили — вы ответили. Вот результаты

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А какие продукты окажутся в вашей корзинке, если придется закупаться на неделю? Поделитесь в комментариях

А какие продукты окажутся в вашей корзинке, если придется закупаться на неделю? Поделитесь в комментариях

С этого понедельника многие новосибирцы (но, конечно, далеко не все) сидят дома — одни работают удаленно, других, согласно указу Владимира Путина, отправили на оплачиваемую выходную неделю. Президент и губернатор попросили людей провести эти дни дома, а это значит, что надо закупиться впрок продуктами, чтобы не было лишнего повода выйти на улицу. Список необходимого для разных людей отличается. Мы опросили горожан и узнали, какие продукты они хотели бы видеть в своих холодильниках во время карантина (смотрим инфографику в конце статьи, читаем лучшие комментарии на эту тему).

Мы попросили наших подписчиков в социальных сетях написать топ-3 продукта, которые обязательно должны быть у них дома и в холодильнике во время карантина. Полностью все ответы можно почитать в нашем Instagram под этим постом, а самые интересные вы найдете ниже.

«Три — это мало. Минимум 20 наименований. Разнообразить как-то серые будни и питаться вкусно и правильно», — пишет читательница под ником Svetlyachoknsk.

Кто-то в панике закупался гречкой, но некоторые люди предпочитают другие продукты:

«Вот уж точно не гречка, люблю её, но есть часто надоедает. А вот без кисломолочки никуда, но её запасти сложно, хорошее быстро портится», — делится своим мнением читатель под ником dioeraclea в Инстаграме.

Кому-то этих трех продуктов достаточно для готовки на весь карантин. Комментирует пользователь Денис Герасимов:

«Мясо, картошка и хлеб. А больше мне ничего и не надо. Из такого набора можно тысячи разнообразных и сытных блюд готовить хоть каждый день».

А есть и те, кто не теряет оптимизма, несмотря на карантин. Читатель Александр Гофман делится своими планами:

«Купить 2 ящика водки, мяса 15–20 кг, позвать друзей и недели две можно не выходить с дачи у кого-нибудь…»

Некоторые новосибирцы совсем не нервничают из-за выбора продуктов, ведь у них все свое, объяснил читатель Станислав Аркадьевич:

«Соль, сахар, мука. И то последнее необязательно. Я фермер, всё остальное своё, живу вдали от города да и в стороне от деревни, так что нестрашно».

Теперь самое время взглянуть на нашу инфографику. Согласны с топом самых необходимых продуктов?

А какие продукты в вашем холодильнике?

А какие продукты в вашем холодильнике?

Какие продукты должны быть обязательно в вашем холодильнике? Делитесь в комментариях!

Согласны с топом самых необходимых продуктов?

    А что прямо сейчас делают те новосибирцы, которые сегодня с утра пораньше отправились на работу, смотрите в нашей онлайн-хронике.

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